El Sevilla Femenino ata a Ana Franco, que terminaba contrato a final de curso

La delantera Ana Franco ha ampliado su vinculación con el Sevilla Femenino hasta junio de 2024, según ha informado este mismo martes el club nervionenense, con el que la atacante extremeña tenía contrato en vigor hasta 2022 y que ha ilustrado la oficialidad del acuerdo con una fotografía en la que la joven futbolista posa junto al director general deportivo, Monchi.

Franco, de 22 años y actualmente concentrada con la selección española sub 23, acumula un total de 67 partidos oficiales con la camiseta del Sevilla FC, con 64 de la liga Primera Iberdrola y otros tres pertenecientes a la Copa de la Reina. Es una jugadora importante y con futuro que el club se ha apresurado a atar antes de que quedase libre al término de la actual campaña.

En declaraciones a los medios del club, Ana Franco se mostró muy contenta e ilusionada por el acuerdo alcanzado porque "firmar dos años más en un club como éste es algo que le encantaría a cualquier persona". "Me siento muy afortunada de poder seguir aquí", añadió.



"Cuando llegué no sabía cómo entrar en la ciudad deportiva y me veo ahora aquí que es como el patio de un colegio. Este es mi quinto año, parece que se ha pasado rápido y he aprendido muchísimo", aseveró la atacante cacereña, sonriente por su renovación en un club al que le ve mucho margen de crecimiento.

"Se está formando un proyecto muy ambicioso y que confíen en ti es algo genial, sabiendo que quieren apostar más por nosotras y que esto crezca. Ves que continúa gente y cada vez con contratos más largos y ahí se ve cómo creen en nosotras y en lo que quieren formar. Es algo que merece la pena", destacó la '9' del Sevilla FC, que antes de llegar al primer equipo pasó por el filial blanquirrojo.