Madrid CFF 1-2 Sevilla FC Femenino: Casta, coraje y ambición, receta para iniciar 2022 con alegría

Año nuevo, alegría nueva. El primer partido de este 2022 se saldó con un meritorio triunfo del Sevilla FC Femenino, que se impuso por 1-2 en su visita al Madrid CFF en un final cargado de tensión y emoción en el que los dos conjuntos demostraron su respectiva condición de rival directo. La balanza se decantó del lado de las jugadoras de Cristian Toro gracias a un tanto de Eli del Estal a falta de sólo cuatro minutos.

Un penalti convertido por Rosa Otermin en el minuto 7 había puesto el 0-1 muy pronto, dando a priori una comodidad al Sevilla FC que finalmente no fue tal. La ventaja era sólo relativa, ya que el cuadro madrileño no sólo no acusó el tempranero golpe sino que incluso se activó aún más.

Tras muchos minutos de insistencia local -con Rita Chikwelu como protagonista principal- y resistencia visitante, el choque se fue al descanso con exigua ventaja para el Sevilla FC Femenino. Esther Sullastres había sido esencial para mantener el 0-1 y volvió a reivindicarse al inicio del segundo tiempo.

En el minuto 50, la colegiada Martínez Madrona señalizó un penalti cometido por Tere Mérida sobre Gaby Nunes, pero la cancerbera catalana logró adivinar y detener el lanzamiento de la brasileña Geysecon para volver a posponer ese empate que con tanto ahínco buscaba el Madrid CFF.

Las de Víctor Miguel Fernández no se rendían. Vicky López, muy activa por los costados, fue quien conseguiría encontrar una grieta al sólido engranaje defensivo del Sevilla FC Femenino y, en el 83', colgó un centro que Cristina Librán convirtió en la ansiada igualada, que parecía tener tintes de definitivo.

Sin embargo, fue en ese momento cuando el equipo sevillista, agazapado durante muchos minutos para aguantar las embestidas de su rival, sacó ambición, casta y una inesperada energía extra que obtuvo una recompensa mayúscula con el tanto de Eli del Estal en el 86', el definitivo 1-2 que permite comenzar con buen pie el 2022.



- Ficha técnica:

1 - Madrid CFF: Paola Ulloa, Mónica, Antonia, Laurita, Itziar Pinillos (Sara Roncero, 83'), Chikwelu, Bonsegundo (Geyse, 46'), Silvia Rubio, Vicky López, Gaby Nunes y Cristina Librán.

2 - Sevilla FC Femenino: Sullastres; Débora G., Tere, Lucía R.; R. Otermín (E. Del Estal, 56'); Gaitán L., Almudena, Nago C.; Inma (, Ana Franco (Vasconcelos, 56') y Jessica.

Árbitra: María Dolores Martínez Madrona (Comité murciano). Amonestó a la local Mónica y a las visitantes Rosa Otermín y Nago C.

Goles: 0-1 (6') Rosa Otermín, de penalti; 1-1 (83') Cristina Librán; 1-2 (86') Eli del Estal.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Primera División Femenina disputado en el Estadio de Matapiñonera.