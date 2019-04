Jorge Molina: "Sinceramente, creo que Bordalás va a seguir"

Jorge Molina sumó ayer otro buen partido para su colección particular. El delantero azulón, a sus 37 años recién cumplidos, está pasando por un momento de forma envidiable y sus 13 goles en competición liguera están sirviendo para que el Getafe no se baje de la lucha por los puestos de Champions. Tras el partido contra el Sevilla, el de Alcoy pasaba por los micrófonos de Tiempo de Juego en los que trató diferentes asuntos: el VAR, el ambiente del vestuario o la continuidad de Bordalás.

De la excelente campaña que están realizando los madrileños, Molina destaca la realidad del día a día en el vestuario: "Una de las claves de este equipo es el buen ambiente que hay en el vestuario. Juegue quien juegue lo hace bien".

Sobre el encuentro frente al Sevilla y la polémica que ha rodeado a las decisiones que tomó Mateu Lahoz ayudado por el VAR, el delantero decía: "Justo al entrar al vestuario hemos podido ver las jugadas polémicas pero no he podido ver más. Si te soy sincero, en el campo, el primer penalti lo vi muy claro. La mano está por arriba de la cabeza y es claro. Del segundo no me he dado cuenta y creí que le daba en la cabeza, luego dicen que le da en la mano y Mateu nos lo explica y aplica el reglamento. Si que es verdad que si te paras a mirar son un poco tontos, pero son penalti".

Su relación con Bordalás está marcada por los años ya que coincidieron en el Elche y Molina admite tener una muy buena relación con un míster que "es un entrenador que saca el máximo rendimiento de los jugadores si eres receptivo y le escuchas. En su carrera siempre ha ido progresando y ahora está en Primera y lo está haciendo bien".

Sobre su continuidad se mostraba optimista: "Yo creo sinceramente que sí (se queda), seguro que tiene ofertas porque está haciendo años muy buenos pero nosotros estamos ahí también. No sé si terminaremos en Europa o no pero estamos haciendo un año muy bueno y él quiere seguir creciendo y mejor que están yendo las cosas aquí es difícil".