El Betis tantea al entorno de Bordalás

Pese a que asegura que él se ve en entrenando al Betis la próxima temporada, resulta evidente que el proyecto de Quique Setién en Heliópolis está agotado. Ya no por quedarse el equipo, con casi toda seguridad, fuera de Europa, sino por un cúmulo de circunstancias que van desde el fracaso en la segunda competición continental hasta su siempre tensa relación con la afición verdiblanca, que ya pide un día sí y otro también, casi al unísono, su destitución.

Y la realidad es que la misma no se produjo tras la vergonzosa derrota en el Ciudad de Levante porque la comisión deportiva entendió que ya no serviría de nada. Lo que sí se tuvo claro desde ese momento fue que no se debía perder ni un segundo más para comenzar a pensar en el Betis de la 19/20, ya sin un preparador cántabro en el que ya empiezan a pensar algunos clubes de Primera, a sabiendas de que se marchará de la capital hispalense.

La plantilla, de hecho, es consciende de que esto se ha terminado y, junto al míster, se han concienciado en terminar esta campaña de la manera más digna posible. En la planta noble, mientras, se está definiendo el perfil que debe tener el próximo técnico, con la duda de si dar continuidad al estilo protagonista impuesto durante los dos últimos años o si, simplemente, contratar a un entrenador que esté realizando un buen trabajo en otro club. Como, por ejemplo, Aberlardo Fernández o José Bordalás.

Y este martes la Cope, desde la capital de España, asegura que el Betis es uno de los que ha contactado con el entorno del actual preparador del Getafe, uno de los técnicos de moda en España, para conocer sus intenciones respecto a la próxima temporada. Bordalás, quien ya cuenta con una propuesta de renovación de Ángel Torres, ha asegurado sin embargo, por activa y por pasiva, que no va a tomar una determinación hasta que no termine la temporada. En parte, porque no desea distracciones en su deseo de meter al cuadro azulón en la Liga de Campeones; en parte, porque disputar la máxima competición continental podría ser determinante para su decisión final.

En el caso de no lograrlo, sin embargo, seguramente Bordalás aceptase una propuesta de un club superior como el Betis, aun no estando clasificado para Europa, pues el techo lo tendría mucho más alto que en un Getafe en el que le resultaría harto complicado no ya superar lo hecho esta campaña, sino también igualarlo.

En Heliópolis, mientras tanto, seguirán tanteando opciones, en busca de un técnico que sea capaz de aupar al equipo a un escalón con el que ha terminado tropezando Setién.