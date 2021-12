"Diego Martínez ha convencido hasta a las ovejas"

El periodista deportivo Javier Aguilera firma el libro 'El Granada de Diego', un trabajo de más de 400 páginas dedicadas a desvelar la esencia de Diego Martínez durante los tres años al frente del conjunto granadinista, una etapa de récord en la que llevó al equipo de Segunda a estrenarse en Europa.

El periodista y colaborador de Efe ha comprimido la esencia de tres años únicos en la historia del Granada CF, una etapa protagonizada por el carácter de Diego Martínez que ha supuesto un antes y un después para la afición, pero también en resultados.

"Ofrezco un relato cronológico de la época más gloriosa del Granada porque fue el paso de Segunda a Europa, pero también por el mensaje que ha transmitido Diego, por los resultados, por la mística que supuso jugar a puerta cerrada", ha explicado a Efe Aguilera.

'El Granada de Diego', ya a la venta en librerías y plataformas digitales, compila los principales partidos del Granada y combina titulares, declaraciones del entrenador, datos y estadísticas para ofrecer un perfil de Martínez, considerado uno de los entrenadores jóvenes más prometedores de Europa.

Aguilera apostó por dar vida a este libro en el segundo año de Diego en el Granada, club del que se fue voluntariamente tras la temporada 20/21 y en la que los entrenamientos y partidos fueron a puerta cerrada que aislaron a la hinchada pero no impidieron que el mensaje de Martínez llegara con toda la claridad.

"No se ha podido despedir de su afición, no ha recibido el cariño del público y sigue presente porque para muchos es poco menos que un dios", ha añadido Aguilera, que hace veinte años compartía campo con Diego Martínez cuando los dos enseñaban a jugar a la chavalería.

El libro, que suma imágenes del colaborador gráfico de Efe Miguel Ángel Molina, no pretende valorar los tres años de trabajo de Martínez, pero sí ofrece un relato con la suma de titulares y de los mensajes del entrenador.

"Tiene una capacidad dialéctica espectacular; ha convencido hasta a las ovejas por su forma de ser y por su manera de contar", ha resumido Aguilera, que decidió contar su historia aquella jornada en la que el Granada se colocó líder de Primera tras vencer al Betis.

El libro, autoeditado con Letrame Grupo Editorial, desgrana, además, el carácter de Martínez a través de sus amigos, figuras como el técnico de baloncesto David Cárdenas; el entrenador Óscar Cano; el preparador y parte de su último equipo José Alfonso Morcillo; y el director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi'.

"Se ha tomado el año para descansar y formarse porque es muy exigente y, si no ha trabajado este año, es porque no ha querido", ha asegurado Aguilera, que recuerda que Diego es "granadinista y casi granadino" y que volvería a dirigir al once nazarí si resultara necesario.

El libro suma el prólogo del periodista Fernando Díaz de la Guardia, que transmite su pasión por el Granada y refleja también esa esencia de una etapa que será única.