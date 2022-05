Arezo quiere quedarse en Segunda con el Granada

El jugador uruguayo ha confirmado su postura en el conjunto nazarí la temporada que viene

El descenso no es una excusa para abandonar el barco. Así lo ha demostrado Matías Arezo, a pesar de llevar poco tiempo en la ciudad de Granada. El futbolista no ha tenido muchos minutos desde que llegó en enero. Sin embargo, sabe que puede ser importante, sobre todo en Segunda división.

Tal y como adelantaba As, el charrúa hizo una entrevista en su país natal, en la televisión de Teledoce. El atacante lo tuvo claro desde el primer momento: "La idea es quedarme en el club. Nadie se ha contactado conmigo y mi cabeza está quedarme en Granada".

Arezo es de esos futbolistas que ven la Segunda división como una oportunidad para volverse más fuerte. La competición no es la misma, se luchan por puestos en los que luego puede que no tengas recompensas, el calendario es más largo, hay más rivales, etc.

El jugador de Montevideo ha sufrido un proceso de adaptación muy difícil. El Granada, por mucho que descienda de categoría, no tiene el mismo nivel de River Plate de Montevideo, equipo del que provenía el delantero. Allí era considerado como una de las jóvenes perlas uruguayas del momento y muchos se frotaban las manos al pensar en los delanteros charrúas que habían salido a Europa. "La dinámica del juego. Allí se va una pelota y ya está empezando, no hay una pausa de diez segundos. Se nota en eso en comparación con Uruguay. Aquí tenías tiempo para respirar, para pensar€ allí te distraes un minuto y pasó algo. Por eso me costaba adaptarme a la velocidad de la pelota, aquí puedes demorar un poco más aquí si tardas un poco en pensar el resto ya han pensado", explicaba Arezo.

Sin embargo, no todo es llegar y besar el santo. "Llegar, los jugadores cambian, el clima, vivir los partidos desde fuera y se siente. Es complicado y juega mucho la cabeza. La tranquilidad que te daba tener compañeros de clase y con humildad. Respaldó mucho que tenía que entrar este tiempo. Debía tener un proceso de adaptación, cambió mucho el fútbol. Los primeros días no tocaba la pelota, sabía que me iba a costar", aseguraba el jugador.

El fútbol es tan ilusionante como decepcionante por momentos, por lo que Arezo llegaba con ilusión a la ciudad nazarí en enero, pero tras seis meses ha vivido el peor de los desenlaces para el equipo. "Uno tiene que caer en algo duro para afrontarlo. Son golpes que te da el fútbol, no todo en tu carrera son color de rosa", decía el futbolista.