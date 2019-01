Valverde (sobre Coutinho): "Los jugadores deben luchar para jugar"

Valencia, 10 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, afirmen rueda de prensa al ser preguntado por la situación de Coutinho que los jugadores deben luchar por revertir la situación cuando no juega.



Así lo indicó cuando fue preguntado sobre las quejas del futbolista, que hoy marcó de penalti el gol de su equipo, por no jugar.



"Cuando no jugaba Dembelé, me preguntabais por él. Ahora se me pregunta por Coutinho. Hoya han jugado los dos y deben luchar para intentar jugar", señaló.



"Si no están contentos deben trabajar para jugar. Además son dos jugadores que juegan casi siempre. No le doy mucha importancia a estas cuestiones", concluyó.