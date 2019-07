Paco López: "Esperemos que haya salidas porque no es la situación ideal"

El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este viernes que le gustaría contar con una plantilla para la próxima campaña formada por 22 jugadores y completada por futbolistas del filial, por lo que a estas alturas de la pretemporada le sobran ocho futbolistas, una situación que reconoció que "no es la ideal"



"Me gustaría tener una plantilla de 22 fichas más jugadores del filial. Esperemos que haya salidas porque no es la situación ideal tener 27 jugadores de campo, pero es nuestra obligación gestionarlo. Estoy centrado en lo que depende de mí y es la gente que tenemos ahora en plantilla. Tenemos contacto diario con la dirección deportiva", dijo Paco López en rueda de prensa.



"Una cosa es lo que me hubiera gustado. Soy realista y sabía que no iba a ser fácil. Hemos hablado y cada jugador sabe su situación. No es la situación ideal pero se trata de gestionar este tipo de situaciones", insistió.



El entrenador valenciano, mientras, se mostró muy satisfecho por el rendimiento de los recién llegados. "Estamos muy contentos con las incorporaciones. Se han adaptado muy rápidamente al grupo. El trabajo de los chicos está siendo excepcional. No tenemos ni una sola queja, al contrario", indicó.



Paco López no quiso pronunciarse sobre las negociaciones sobre su renovación o ampliación de contrato con el Levante, ya que "no es algo que me preocupe" y que su pensamiento es centrarse en "el día a día".



Sobre el estreno del equipo en el partido del próximo sábado contra el Villarreal, el preparador del Levante dijo que su idea es que los futbolistas "vayan sumando minutos" para adquirir el mejor ritmo posible y no quiso marcarse un objetivo concreto para la campaña 2019-20.



"Marcarse objetivos a largo plazo es difícil. Nuestro foco lo vamos a poner en el día a día, en la autoexigencia. Eso nos llevará a ser mejores que la temporada pasada. Tengo clarísimo la idea que quiero y lo que queremos sobre el campo independientemente del sistema", declaró.