La eterna promesa del Betis que la quiere romper en Málaga

Álvaro Vadillo ya ejerce de jugador del Málaga. Después de confirmarse su cesión hasta final de temporada, el extremo procedente del Espanyol no ha tardado nada en mostrar públicamente sus intenciones en estos seis meses en los que quiere renacer como futbolista tras un período de varias campañas en los que no ha podido demostrar sus condiciones.

"Muy feliz y agradecido por esta oportunidad de jugar en un club histórico como el Málaga. Serán 6 meses apasionantes y llenos de retos en los que espero disfrutarlos al máximo. Deseando veros en La Rosaleda. #VamosMalaga", publicó en su perfil de Instagram el de Puerto Real.

Las reacciones y los buenos deseos tampoco se han hecho esperar. Mensajes de ex malaguistas como Samu Castillejo, actualmente en el Milan. "Suerte por mi casa, pichita mía". O de José Rodríguez, que defiende los colores del Maccabi Haifa y quien, a pesar de no haber podido triunfar de blanquiazul por razones ajenas a él -no pudo ser inscrito en su segunda etapa por el tope salarial-, se sigue acordando del club costasoleño. "Enhorabuena, vas a uno de los mejores clubes de España. Abrazo".

También alegría mostraban los que serán nuevos compañeros del ex canterano bético como Brandon Thomas o Víctor Gómez, que también pertenece al Espanyol como Vadillo. O incluso otros jugadores por los que el Málaga ha mostrado interés en este mercado invernal como Fran Mérida. "Suerte, pisha, te echaremos de menos", decía el centrocampista catalán al que algunos aficionados le pedían que también firmara por el Málaga.