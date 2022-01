Genaro y los partidos que le quedan para renovar con el Málaga

Llegó sin hacer ruido, como un multiusos del que echar mano en el centro del campo y en la defensa cuando las bajas comenzaran a producirse en el equipo. Lo conocía José Alberto López de su última temporada en el Mirandés y no dudó en tirar de Genaro Rodríguez cuando se puso a tiro. Firmó por una temporada con el Málaga con una opción de renovación.

Esa cláusula para prolongar una temporada más su contrato se activará, como ha desvelado Málaga Hoy, si cumple 25 partidos habiendo disputado en cada uno de ellos un mínimo de 45 minutos. De momento, de los 18 encuentros en los que ha participado, sólo computarían 13. Son aquellos en los que ha sido titular. En los otros no ha llegado a disputar, al menos, una parte completa.

Genaro fue el elegido en el casting para suplir a Luis Muñoz tras su grave lesión de rodilla y acompañar así a Escassi en el medio centro. E incluso sustituyó al capitán en sus habituales goles de llegador, anotando ante el Lugo y el Oviedo. También lo hizo ante el Valladolid, aunque el árbitro se lo negó de manera incomprensible por un fuera de juego que, en los tiempos modernos -que se lo digan a Mbappé- no lo es.

Su rendimiento hizo que la dirección deportiva se pusiera las pilas rápidamente y entablara conversaciones con su agente para ampliar el contrato sin tener que esperar a llegar a la cifra acordada en verano. No ha habido, sin embargo, avances llamativos en esa negociación y se ha llegado a sus últimos seis meses de contrato sin que se cierre esa ampliación.

La voluntad del centrocampista sevillano es la de continuar, pero lógicamente viendo mejorados sus emolumentos. En el Málaga, sin embargo, parecen ahora seguir otra estrategia. No es que no le interese su continuidad, pero no será a cualquier precio. Y menos teniendo en cuenta que, de seguir así, la renovación será un hecho. Le quedan 12 partidos para alcanzar la cláusula y pendientes hay 19 de Liga.