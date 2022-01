Repóker de regresos de una tacada

No ha podido comenzar mejor la semana para José Alberto López, quien ha visto cómo se sumaban al grupo hasta cinco jugadores de una tacada. El problema, si todo sigue así, lo tendrá no ya para el once inicial que ponga en liza ante el Ibiza sino para incluso realizar una convocatoria.

Después de todos los inconvenientes que ha tenido el equipo en forma de lesiones, sanciones y covid entre diciembre y la primera semana de enero, ahora las tornas han cambiado. Con los refuerzos, a pesar de la salida de Calero a Alcorcón, y con los recuperados, las perspectivas no pueden ser más halagüeñas para los intereses costasoleños.

Este lunes, tras dos días de asueto, ya han comenzado a preparar la visita de los pupilos de Paco Jémez con Juande, Vadillo, Genaro, Hicham y Chavarría en dinámica grupal. Todos ellos han superado sus respectivas dolencias musculares y podrían estar a disposición del técnico si así lo considera oportuno para medirse a un Ibiza que acumula dos triunfos seguidos desde la llegada del entrenador canario.

Juande ya reapareció en la última jornada antes del parón de este pasado fin de semana, pero apenas duró 45 minutos sobre el campo. Unas molestias aconsejaron que abandonara el terreno de juego. Las posteriores pruebas radiológicas descartaron que fuera algo grave o importante. En el caso de Genaro, el aductor le ha dado problemas, pero también se encuentra en buenas condiciones para intentar regresar al medio campo, donde Ramón y Febas se han hecho fuertes. Menos problemas tenían Vadillo, con alguna sobrecarga tras su falta de minutos en el Espanyol, y Chavarría.

Con el que se intentará ir con más calma es con Hicham. No se le va a forzar en ningún momento y será él mismo quien, con sus sensaciones, disponga cuándo puede estar disponible. Ya no es cuestión del alta médica sino de cómo se encuentre. Por lo pronto, es un paso de gigante el volver a ejercitarse con el grupo, si bien ha trabajado a menor ritmo que el resto.

En el lado negativo, Antoñín es quien se ha ausentado del trabajo por una gastroenteritis. Tampoco Dani Barrio, con permiso del club, ha entrenado.