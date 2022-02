Lombán avala el fichaje de Adrián López

Habló David Lombán en rueda de prensa en la previa del encuentro frente a la Real Sociedad B

Duelo directo por el descenso el que tiene el Málaga CF este fin de semana. El filial de la Real Sociedad espera la visita de un equipo asumido en una duradera crisis de resultados. De no ganar el compromiso, los blanquiazules estarían a solo tres puntos de la quema, por lo que será una especial de final anticipada. Bien lo sabe David Lombán, que compareció ante los medios de comunicación en la previa de la mencionada cita. Pero no solo habló de ello, también de su posible renovación una vez finalice su contrato este junio o la "buena relación" que mantiene con Adrián López.

Aunque todavía no ha conversado con Manolo Gaspar sobre su futuro, el central solo piensa en el día a día: "No hemos hablado nada con Manolo. Ya tienes una edad y creo que ahora se están alargando las carreras por temas de nutrición y eso, pero en mi caso no me permito pensar más allá de las semanas. Vives el presente, el día a día y me gusta mucho a lo que me dedico y de disfrutar al máximo. No me permito pensar en junio, porque no sé qué va a pasar. Intento disfrutar el día a día, mejorar mi nivel y cuando termine la temporada veremos qué intención tienen las dos partes".

En ese mismo presente trabaja ya Adrián López. A prueba por Natxo González ante los problemas en forma de lesión del delantero, Lombán avalaría la llegada del ex osasunista. "Tengo una buena relación con Adrián. Está con nosotros y ojalá se recupere pronto. Es un jugador diferente con una calidad tremenda y ojalá pueda competir y encuentre las sensaciones que busca. Eso sería muy importante para todos: para él y para el club. Creo que hace unos meses era inalcanzable", decía sobre el cambio de realidad que está viviendo la Entidad malacitana.

Pese a que se está trabajando mucho -y bien- en las oficinas administrativas del club, la mejoría incide directamente en los resultados. En una racha negativa sin conocer la victoria, la viabilidad del equipo -menos peliaguda que en el pasado- pasa por cumplir cuanto antes el objetivo de la permanencia: "Siempre que pierdes estás fastidiado, no te sirve de nada lamentarte de un resultado pasado. Llega un partido y sólo tienes que hacer autocrítica del último y corregir en cuanto a mentalidad. Creo que el equipo está muy bien, las sensaciones en solidez y ayudas que tenemos nos van a ayudar a afrontar el partido".

"Siempre que hay un entrenador nuevo aporta sus ideas, cada uno tiene su filosofía e intenta aportar lo que quiere. A partir de ahí, no existe tiempo y más a mitad de temporada. Esto es un hándicap importante y somos conscientes de ello", afirmaba el veterano zaguero. A lo que continuaba en la misma dirección: "Hay una plantilla equilibrada independientemente de las bajas. Salga el que salga sé que lo va a hacer lo mejor posible. No me atrevo a decirle nada a la gente, lo tienen que decir ellos. No soy nadie para exigir, ellos son los que quieren ver ganar al equipo y nosotros tenemos que corresponderles. Decirle que estamos en una transición y que somos los primeros que queremos que el equipo vaya para arriba. Ojalá lo puedan ver pronto en el lugar que se merece.

David Lombán está viviendo una segunda o tercera juventud. Reubicado en el once titular, más por obligación impresa ante la falta de efectivos en su posición debido a lesiones (caso de Juande) o sanciones (esta semana con Lombán), sumado a que Manolo Gaspar no quiso incorporar a ningún jugador para completar la parcela defensiva, será un fijo en la importante cita de este sábado en Donosti. La verdadera pregunta es quién formará pareja con él, hasta el momento toda una incógnita.