Las madres de la plantilla marcan el primer gol contra el Eibar

El equipo malagueño ha lanzado un descuento en su segunda equipación hasta el 1 de mayo

Tras la gran victoria frente al Leganés a domicilio (0-3), los de Pablo Guede preparan la siguiente final de su particular calendario frente al líder, el Eibar. Para ello, el Málaga prepara todas sus armas y ha querido adelantar una semana una de las fechas más señaladas del año: el Día de la Madre.

Para ello ha contado con la colaboración de María Jesús, Lina, Ana y Lourdes, madres de Andrés Caro, Ramón Enríquez, Luis Muñoz, Kevin Medina y de todo el Málaga CF. A través de ellas, el club también ha querido promocionar un descuento en su segunda equipación. Según ha mostrado el club en su web, la camiseta se podrá encontrar en las tiendas oficiales por el precio de 55 euros, al que se le puede aplicar el descuento del 10% de Fiel Malaguista. Por lo que, además de que el precio final sería de 49,50€, el aficionado recibirá dos entradas de regalo para ver el partido frente al Eibar.

Las madres han querido transmitir a toda la afición el sentimiento y el orgullo que supone para ellas llevar la camiseta de sus hijos. En un vídeo promocionado en la web oficial del club, se muestra la satisfacción de las madres y unas palabras para animar a los seguidores a que sientan lo mismo que sienten ellas al ponerse la camiseta del Málaga CF.

María Jesús, madre de Andrés Caro dijo emocionada: "Que me regale su camiseta con mi nombre es muy bonito". Más de uno que sabe lo que es que te acompañen en el día a día durante las competiciones desde bien pequeños, por eso la madre de Luis Muñoz, Ana, también quiso recordar esos momentos cuando era niño: "Imagínate, de traerlo chiquitillo al campo, de tú estar ahí con tu bocadillito y tu niño, y ahora verlo... no te lo crees".

La madre de Ramón, Lina, quiso recordar a los seguidores que no son de cuna, pero que se enamoran del Málaga como el seguidor número uno: "Nosotros vivimos en Órgiva, pero me siento tan malaguista como cualquiera. Entonces llevar esta camiseta con el número de mi hijo y mi nombre es un peazo de orgullo que no veas tú. El mejor regalo"

Lourdes, madre de Kevin quiso apuntar la fecha del sábado: "Este sábado estaremos aquí apoyándolo, espero que vengan todos los aficionados, que tenemos que ganarlo". Además, María Jesús añadía sobre la cita con La Rosaleda: "Málaga es muy grande y con este estadio lleno, muchas cosas se pueden hacer".

El sábado el Málaga contará con un poder mayor de empuje, que es el amor y la fuerza de las madres.