El Rayo Vallecano se siente "perjudicado" por las decisiones del VAR

Madrid, 12 mar (EFE).- Los cuatro últimos partidos, saldados con cuatro derrotas, han dejado al Rayo Vallecano sin puntuar y "preocupado" con una sensación de estar siendo "perjudicados" por las decisiones arbitrales y del VAR.

El Rayo Vallecano se encuentra en una delicada situación deportiva con 23 puntos y en descenso tras encadenar seis derrotas consecutivas.

En el club, según han indicado a EFE, preocupa la mala racha de resultados pero también las "decisiones del VAR", puesto que se sienten "gravemente perjudicados en las últimas cuatro jornadas" frente al Atlético, Getafe, Girona y Barcelona.

La acción que más ha indignado al Rayo es que en el último partido el colegiado pitó un penalti a favor del Barcelona que posteriormente Semedo reconoció que no era. "Me toca, hago mi trabajo y me dejo caer", dijo el futbolista portugués.

En la jornada anterior, frente al Girona, el Rayo dice sentirse "perjudicado" por el primer gol de Stuani, que según declaran a EFE desde el club es mano del uruguayo. "No entendemos cómo el colegiado no fue a revisar al jugada en la pantalla del VAR", confiesan.

Anteriormente, frente al Getafe y Atlético de Madrid, otras dos acciones polémicas dieron la victoria a los dos equipos madrileños. "El gol de Morata (Atlético) no debió subir al marcador porque es un fuera de juego que no es posicional", dicen desde el club.

Con 23 puntos en la clasificación, el Rayo mantiene sus opciones de permanencia intactas. La próxima jornada visitan el estadio de La Cerámica para medirse a un rival directo, el Villarreal. Una victoria daría aire al equipo madrileño, pero una derrota le acercaría a Segunda.