Jémez: "Yo también admiro a Setién"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que la situación de presión con la que afrontan el partido contra el Real Betis se la han buscado ellos mismos y deben "saber competir con eso" para intentar revertir la mala dinámica que atraviesan con siete derrotas consecutivas.

El Rayo Vallecano, en descenso con 23 puntos, afronta esta jornada un partido vital en el que necesitan ganar obligatoriamente para seguir con opciones de permanencia.

"La situación de presión nos la hemos buscado nosotros y cuando vine asumí esto porque sé que puede pasar cualquier cosa y el jugador tiene que saber competir con eso también. Es parte de la profesión", dijo Jémez, que debutará en el banquillo tras la destitución de Míchel.

"Yo he visto a los jugadores día a día más ilusionados, igual que tristes el primer día. Quiero ver cómo funcionan cuando un equipo nos meta mano y hasta que no pase no sabremos cómo reaccionará el equipo", confesó.

"Nuestro trabajo ha sido intentarles hacer ver que hay urgencia, pero que quedan puntos por delante. Más lo positivo que lo negativo. Hasta mañana que arranquemos no sabremos si hemos dado con la tecla", destacó.

El técnico del Rayo habló de las palabras que el entrenador del Betis, Quique Setien, le dedicó esta semana en conferencia de prensa diciendo que "siempre le ha gustado mucho".

"Agradezco las palabras de Setien. Yo también le admiro mucho y nos conocemos bien. Es un placer enfrentarme a un equipo que sé que nos va a exigir muchísimo. Nosotros necesitamos ganar y hay que quitarle el balón al Betis", señaló.

"Nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de la categoría. Entre nosotros la gran diferencia es la situación mental y lo primero que tenemos que competir es contra eso", declaró.

Para este primer partido en el banquillo, Paco Jémez pretende hacer "más cambios tácticos que de nombres".

"Podemos cambiar algún jugador, pero se ha trabajado bien y Míchel ha hecho muchas cosas bien. Tampoco es importante el sistema en sí, sino otros detalles. Enfrente tendremos al Betis que tiene un buen bloque y dentro de él tiene jugadores que marcan lo mejor", apuntó.

"Tenemos que intentar que no se sientan cómodos con el balón. Hay que combatirlos como conjunto y luego tener cuidado con esas individualidades", manifestó Jémez, que lanzó un mensaje a la afición apelando a su apoyo.

"Yo como entrenador lo único que pido es que la afición esté con el equipo. Sé que mañana la gente va a ir a Vallecas y tenemos que recompensar esa confianza y ese orgullo con trabajo y si puede ser con una victoria. Sé que van a estar con el equipo siempre", concluyó.