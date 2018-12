"Veo a Mourinho con muchas opciones de entrenar al Real Madrid"

La destitución de José Mourinho del Manchester United ha despertado los rumores en los banquillos de media Europa. Pese a los pobres resultados con el United, el entrenador portugués sigue teniendo mucho cartel y prestigio. Uno de los posibles destinos sería volver al Real Madrid donde el actual entrenador, Santiago Solari, pese a firmar por tres años, tiene hasta final de temporada para demostrar si debe continuar al mando del equipo madrileño.

Ante esta posibilidad, se ha pronunciado el exfutbolista blanco Pedrag Mijatovic en Carrusel Deportivo: "A Florentino le encanta Mourinho como entrenador. Le veo muchas opciones de entrenar al Real Madrid. Cada vez que han cambiado de entrenador se pusieron en contacto con él.". Pese a la opinión del presidente, Mijatovic le desea suerte al actual técnico madridista pero avisa de que la sombra de 'The Special One' empieza a acercarse a su puesto: "Yo espero que a Solari le salgan bien las cosas. Pero si acaba la temporada y el Madrid busca entrenador, Mourinho tiene posibilidades porque no hay tantos entrenadores".

Y es que Mourinho todavía conservaría en Madrid jugadores de la plantilla que confeccionó durante su etapa en el club blanco, jugadores que se ganaron el puesto y la confianza del técnico portugués, tales como Sergio Ramos, Marcelo, Nacho, Varane o Casemiro.

Entre ellos, Marcelo ya lamentó en rueda de prensa la destitución de Mourinho: "Es una pena, es un grandísimo entrenador y ahora está sin club. Si vuelve al Marid, no soy yo quien lo decide. Agradezco mucho a Mourinho lo que ha hecho por mí dentro del Madrid".