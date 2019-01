Cristo: "Estoy agradecido por las oportunidades que me brinda Solari"

Leganés (Madrid), 16 ene (EFE).- Cristo González, delantero canario del Real Madrid, se mostró agradecido por las oportunidades que le está brindando el técnico Santiago Solari, tras el encuentro que midió a su equipo contra el Leganés en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.

El delantero saltó al campo en el minuto sesenta y ocho en sustitución de Francisco Alarcón 'Isco'. Pese a ello no piensa en si tendrá minutos o no en el próximo duelo: "Esa es una decisión en la que no puedo entrar. El míster me está dando confianza y yo estoy intentando agradecérsela en el campo todo lo que puedo. Estoy agradecido por las oportunidades que me está brindando".

"Me siento bien, me tratan muy bien y me han acogido bien. Estoy intentando aprovechar las oportunidades que me está dando el entrenador e intentando ayudar al equipo lo máximo posible", comentó.

Asimismo no valoró si las oportunidades que reciben los canteranos con Solari son por las lesiones o porque realmente se confía en ellos: "Eso lo sabrá el míster. Nosotros tenemos que aprovechar los minutos que nos dé. Estamos agradecidos porque jugar aquí no es nada fácil y tiene mucho mérito que el míster, más siendo nuevo, nos dé esas oportunidades y confíe en nosotros".

Preguntado acerca de si el filial echa en falta a Vinicius Junior, actualmente un habitual con el primer equipo, señaló: "La verdad es que jugadores como Vinicius si no los tienes, se nota. Al final, con todo, el Castilla también ha estado con jugadores lesionados y sin la plantilla al completo. Todo eso se ha notado".

Además habló del partido en Butarque y de los momentos complicados que pasaron: "En estos partidos y en estas eliminatorias siempre suele haber momentos locos. Nos tocó vivirlo en contra hoy pero al final todo salió bien y estamos pensando ya en el partido del sábado"

"Siempre hay cosas que mejorar y vamos a intentar hacerlo porque eso es lo que queremos. Y aunque hubiésemos ganado, que no fue el caso hoy, siempre hay cosas que mejorar", declaró en la zona mixta ante los medios de comunicación.