Solari: "Ganar al Sevilla asentaría muchas cosas"

Madrid, 18 ene (EFE).- Santiago Solari, técnico del Real Madrid, destacó la importancia de vencer en el duelo por la tercera plaza de la clasificación liguera este sábado ante el Sevilla, que aseguró "asentaría muchas cosas" y enderezaría el camino de su equipo en la competición.

"Significaría seguir recortando puntos con los de arriba, que volvemos a ganar tras hacerlo fuera de casa ante el Betis y asentaría muchas cosas", opinó.

"Pero para ganar tenemos que hacer un muy buen partido y más allá del sistema del Sevilla tenemos que hacer lo nuestro, salir a ganar y ser dominadores en casa", añadió.

Lo que aseguró Solari es la entrega de sus futbolistas. "La pasión y la motivación son innegables e innegociables en el futbolista profesional, aunque uno juegue en el patio de su casa. Saldremos con esa motivación de siempre para cumplir con el objetivo y seguir recortando con los que están por encima".

No quiso opinar Solari sobre la denuncia del Levante al Barcelona ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por posible alineación indebida del canterano Juan Brandáriz 'Chumi' en Copa del Rey. "No me corresponde a mí hablar de ese tema, queda en manos de las autoridades correspondientes y los comités. Es ajeno a mis conocimientos y son cuestiones técnicas".

Preguntado por el estado del brasileño Marcelo, el técnico argentino no reconoció que esté en un mal momento de forma y optó por destacar su importancia. "Marcelo es probablemente el lateral más laureado de la última década en el fútbol mundial".

"Trabajamos para que todos estén al cien por cien, en una plantilla hay jugadores que están en mejor estado de forma, otros lesionados o que vuelven de lesión. Es imposible que todos estén al cien por cien porque siempre hay lesiones en el fútbol, trabajamos para que estén bien y poder elegir entre todos ellos", dijo.

Con Thibaut Courtois recuperados, Solari tendrá que decidir si vuelve directo a la titularidad o mantiene a Keylor Navas. "La alineación la doy mañana pero la gran suerte que tiene el Madrid es que tiene a los dos mejores porteros del mundo".

Sobre el rival, el Sevilla, destacó que tiene "muchos puntos fuertes" y que "viene jugando muy bien desde principio de temporada". Concretamente resaltó su salida de balón en el inicio de jugada junto a "la presión" y "juego de ataque".

Ante la plaga de bajas que sufre el Real Madrid, pidió su técnico fortaleza mental y espíritu competitivo. "El carácter se ve en la adversidad, el de los equipos y las personas, con respecto a los inconvenientes tenemos muchos lesionados que necesitamos que regresen lo antes posible para que podamos elegir el equipo más competitivo entre todos los integrantes de la plantilla"

Con hasta ocho lesionados, Solari reconoció que tiene que "ponerse más agudo con la alineación", pero dijo que "los inconvenientes agudizan el ingenio". A corto plazo espera recuperar a Marcos Llorente y Toni Kroos y desveló que Gareth Bale y Mariano ya hacen trabajo de campo.