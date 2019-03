Mourinho: "Trabajar para el Real Madrid ha sido una experiencia única y diferente"

Desde que José Mourinho fue despedido del Manchester United han sido muchos los rumores de su vuelta al Real Madrid. En unas declaraciones para Deportes Cuatro, el portugués asegura que no le importaría volver al que fuese su club.

Tras la insistencia del periodista por su vuelta al club madrileño, el técnico portugués respondió: "No tuve problema de regresar al Chelsea y no tendría problema en regresar al Madrid, Oporto, Inter... Es un sentimiento bueno si alguien te quiere cuando ya has estado allí, pero ya he dicho que el único equipo que me pidió regresar fue el Chelsea, no el Real Madrid".

A todo esto añadió que "trabajar para el Real Madrid ha sido una experiencia única y diferente a todas las que he tenido. Hicimos cosas fantásticas, ganamos una liga de modo único... También tuvimos malos momentos, yo también cometí errores. Después de la experiencia de haber entrenado al Real Madrid he mejorado mucho como entrenador y como persona. Estoy tranquilo", dijo para el canal de televisión.

Esta misma semana también concedió una entrevista para Bein Sports en la que dijo: "¿Volver a un club en el que he estado? A un club con la estructura correcta y las ambiciones correctas, no tendría ningún problema. Es una razón de orgullo cuando un club en el que has estado quiere que vuelvas a trabajar allí. Me gusta España, pero no elijo un club por el clima. Son el club más icónico, el número uno en el mundo, tienen un parche con 13 Champions". Con estas declaraciones deja claro que quiere volver a los banquillos y no cierra ninguna puerta a la hora de elgir un club al que dirigir.