Ceballos: "Nunca he hablado con Monchi"

Ceballos: "Nunca he hablado con Monchi"

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, respondió al director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', al asegurar que "nunca" ha hablado con él y que no tiene "nada" con el conjunto sevillista.



Después de que Monchi negase interés del Sevilla por Dani Ceballos, en la rueda de prensa de despedida del centrocampista Pablo Sarabia, el jugador respondió a su llegada a la ciudad en la estación de Santa Justa.



"No tengo relación con Monchi, nunca he hablado con él así que no voy a entrar a valorar lo que ha dicho", aseguró a los medios.



"Parece que estoy firmando con el Sevilla y no tengo nada con ellos. Mi equipo es el Real Madrid y tengo contrato. Ahora tengo que valorar ciertas cosas pero no tengo nada con el Sevilla", añadió.



Ceballos si reconoció que Julen Lopetegui, nuevo técnico del Sevilla, es "un gran entrenador", pero recordó que está vinculado al Real Madrid y que en los próximos días decidirá su futuro. "Tengo contrato con el Real Madrid cuatro años, mi futuro no sé donde está. Tengo que sentirme importante. Al equipo que vaya jugar 40 partidos y disfrutar porque me merezco el año que viene".



Desveló una llamada del presidente Florentino Pérez y agradeció el cariño del madridismo tras su brillante actuación en el Europeo sub'21 conquistado por la selección española. "El presidente me ha felicitado. He recibido un cariño muy grande por el Real Madrid".