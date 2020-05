La carta de Isco tras su polémico 'me gusta' contra los Cayetanos.

Hace unos días las redes sociales se revolucionaron cuando Isco, jugador del Real Madrid, le dio a 'Me gusta' a un tuit de rapero Rayden en el que mostraba una camiseta donde llamaba "bastardos" a los 'Cayetanos', como se ha llamado por redes sociales a los manifestantes del barrio de Salamanca de Madrid. La polémica ha llegado a tal punto que el malagueño ha tenido qu salir hoy al paso para aclarar el suceso.



"Pasaba por aquí simplemente para aclarar que yo no soy verde, ni rojo, ni naranja, ni azul... Simplemente soy un español más. Decepcionado, cansado y preocupado ante una situación tan insólita como esta. Aterrado ante la cantidad de víctimas que ha causado esta pandemia. Mi opinión, si es que a alguien le interesa, es que es momento de que los políticos (sean del partido que sean) estén unidos. A mí con esas actitudes no me representa ninguno. Es momento de ser responsables", ha escrito el centrocampista del Real Madrid.



Antes de su aclaración, el jugador malagueño llegó incluso a recibir una desafortunada crítica por parte de Alfonso Ussía, llamándolo "culibajo" y pidiendo su salida del Real Madrid: "Florentino Pérez, por más que su amigo Ferreras defienda al culibajo, a ver si al fin, tiene usted la valentía de ponerlo en el mercado. Da igual lo que le ofrezcan. Supone un ahorro. Este tío, culibajo y raro, con barba yihadista y multimillonario por la gracia de Florentino Pérez, no merece seguir en el Real Madrid".