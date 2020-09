Mbappé comunica su marcha al PSG

La bomba del próximo año llega cuando aún está comenzando la presente temporada. Según asegura The Times en su edición de hoy, el francés Kylian Mbappé ya le ha comunicado al PSG que éste será su último año en el club de la capital gala, pese a que en 2021 aún le quedaría un año más de contrato.

Se daba por hecho que los clubes, como el Real Madrid, que pretenden hacerse con la perla gala fueran a por él el próximo año. Es el mismo caso que Camavinga, al que también pretenden los blancos. Pero el hecho de que haya certificado esta decisión abre las posibilidades y la 'guerra' por hacerse con Mbappé comenzará antes de tiempo.

No es la primera vez que Mbappé avisa que éste será su último año, pero no de forma tan clara. El PSG ya ha intentado renovarlo en más de una ocasión, pese a que aún le quedan dos años de contrato, pero el jugador ha rechazado hasta ahora reunirse para tratar su continuidad y, de hecho, según este medio, le ha comunicado al club parisino que se sienten con los clubes interesados y, a lo largo del año, negocien un traspaso satisfactorio para ambas partes de cara a la próxima temporada.

Florentino Pérez ya avisó hace dos meses que, por la situación actual, no era concebible hacer grandes fichajes este verano. Y con casi 100 millones ya recaudados en traspasos está cumpliendo su palabra. Aunque muchos ven esto como una estretegia para afrontar una renovación importante la próxima campaña, en la que, aparte de Mbappé, vendrían otras estrellas.

The Times, por su parte, sitúa al Liverpool como alternativa para hacer con el francés. No será el único, la Premier y sus millones intentarán que no se escape el que puede ser el próximo mejor jugador del mundo.