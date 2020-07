Mbappe confirma que 'esperará' al Real Madrid

"¿Mbappé? No habrá grandes fichajes este verano, puede esperar". Florentino Pérez parecía despedirse el pasado viernes con esas palabras del 'crack' galo, pero nada más lejos de la realidad. Tal vez este verano el Real Madrid no haga fichajes millonarios y sólo algún retoque para ajustar la plantilla, pero lo que tenía claro y ya había desvelado en alguna ocasión es que esperaría para hacerse con Mbappé a 2021, cuando sólo le quede un año de contrato y su traspaso no se acerque a los 200 millones que ahora pide el PSG.

Como en el caso de Courtois o de Hazard, a los que fichó pagando por encima del precio de mercado lógico cuando sólo les quedaba un año de contrato, con el delantero francés intentará la misma estrategia, que le deja en buenas relaciones con el club vendedor y se hace con un jugador de primer nivel a un precio inferior al actual.

Faltaba que hablara Mbappé y hoy lo ha hecho para Bein. "Voy a estar un año mas en el PSG. Voy a estar en el proyecto por cuarto año consecutivo. El 50 aniversario del equipo es un año importante a los ojos del club, de los aficionados, así que estaré aquí pase lo que pase. Intentaré traer trofeos con el equipo e intentaré dar lo mejor de mí mismo", señaló el delantero, quien no quiso hablar de más allá de la próxima temporada.

Su permanencia en el PSG podria no significar nada o que esperará a un Madrid al que le lleva lanzando guiños todo el año. Lo único seguro es que cierra la puerta al interés de cualquier otro equipo que sí quiera ficharlo este verano.