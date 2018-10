Antoñito: "Muchos me quieren 'matar', pero ¿cómo no lo iba a celebrar?"

"Tengo el móvil petado", advierte a ESTADIO y haciendo, pese a ello, un esfuerzo para dedicar algunos minutos a la entrevista. Antoñito fue el gran protagonista en el Benito Villamarín, por ser el autor del gol que le dio la victoria, a la postre, al Real Valladolid y por sentir, además, en verdiblanco.

"Mis amigos me quieren 'matar' por hacerle daño al Betis", dice entre risas. "Dormí bien, porque Sergio -González- nos dio el día libre y salimos por la noche a celebrarlo por Sevilla", agrega el extremo del Pucela, natural de Herrera.

Antoñito siente en verdiblanco, pero, tras lo que le ha costado llegar a la elite, le resultó imposible no festejar el tanto. "¿Cómo no iba a celebrarlo? Es mi primer gol en Primera y durante mi carrera no he marcado muchos", comenta.

Y Antoñito es el talismán del Valladolid. Partido jugado, partido ganado. "Cuando vi que jugaba de incio, pensé: 'Espero que no se rompa hoy esa racha...'. ¿Si estaba preparada esa contra? Más o menos. El míster sí que nos dijo que buscásemos la carrera entre la espalda del carrilero y el central. Yo pensaba que no llegaría, pero me di una buena carrera", recuerda.

Setién, como en otras ocasiones, dijo tras el partido que el Betis fue mejor, al Valladolid y a todos los rivales a los que se ha enfrentando. "Si no tienes la pelota, no sufres mucho y ganas... Como decía Tevenet: 'Aquí gana el que meta el león en la jaula'".

El futbolista hispalense acaba contrato en junio, aunque tiene opción de seguir jugando como blanquivioleta. "Ojalá pueda seguir algunos añitos más en la elite", espera.