´Cucho´ Hernández: "El día que me quede una clara seguramente la meteré"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández se marchó triste tras la derrota del Huesca en el estadio de Butarque ante el Leganés y lamentó que llegaran pocos balones a la parcela ofensiva durante el choque.



"A veces da impotencia que no lleguen pelotas pero yo lo sigo intentando, corro, lucho. El día que me quede una clara seguramente la meteré", manifestó en la zona mixta tras el enfrentamiento en el que los suyos perdieron por 1-0.



A la hora de analizar éste, comentó: "Después del gran primer tiempo que hicimos pensamos que íbamos a sacar más de este partido. No sé qué ha pasado, es muy pronto para saber qué pasó. Toca mirar hacia adelante y pensar en el próximo partido"



"No sé que pasó en la segunda parte. Si salíamos a por todas como en el primer tiempo teníamos muchas posibilidades de ganar el partido. Desgraciadamente desconectamos del partido, nos superaron y no nos llegó ningún balón a los de arriba. Así es muy difícil. Hay que seguir, corregir, ver qué se hizo mal y seguir para adelante", apuntó.



Sobre la posibilidad de que llegue otro delantero en invierno, dijo: "Bienvenido sea, el que mejor le va a acoger voy a ser yo, porque necesitamos de alguien que venga a aportar. Más que falta de gol, hay que ver que nos llega muy poco la pelota. Sólo vemos la parte del delantero que no hace goles, pero no vemos que no se producen".



Hernández habló acerca de la afición: "Ellos van a estar ahí sí o sí. Ven el esfuerzo que estamos haciendo y que se nos escapan estos partidos tan importantes por detalles. Pero la gente tiene que ver que estamos luchando hasta el final, que estamos guerreando. La gente estará animándonos en 'El Alcoraz'".



Además, afirmó que no quieren hacer cuentas pensando en la salvación: "Tenemos que ir partido a partido. Si empezamos a ver cuántos puntos tenemos que sumar será muy complicado. Lucharemos, pensaremos sólo en el Atlético y seguiremos".