Turki saca el látigo: "Controlo a los jugadores; conozco toda la vida nocturna en Almería... y en Málaga"

El propietario de la UD Almería, el ministro saudí Turki Al-Sheikh, se ha pronunciado públicamente sobre la delicada situación por la que atraviesa el conjunto indálico, que ha pasado de ser líder indiscutible de Segunda división a convertirse en tercer clasificaco de la Liga SmartBank, tras un mes de enero negro.

Los de Rubi tan sólo han sumado un punto de los últimos 15 posibles, por lo que se han desplomado, al tiempo que han dilapidado el colchón que tenían sobre sus más directos perseguidores. Lógicamente, Turki no es ajeno a esta situación y desde Riad ha dejado varios mensajes en Twitter que no han pasado inadvertidos.

El propietario del Almería sueña con el ansiado ascenso a Primera división, de ahí que no haya dudado en sacar el látigo y apretar las tuercas al plantel, en este tercer proyecto suyo, tras dos 'play off' de ascenso que no fueron suficientes para conseguir ver al Almería en Primera.

En Twitter Space, Turki ha reflexionado al respecto, tal y como @1Maz1 ha dejado reflejado en su cuenta. "El equipo siempre pierde puntos en la segunda vuelta de la temporada. Hemos logrado solo un punto desde que regresamos de vacaciones y hemos bajado del primer al tercer lugar", apuntó Turki, quien también apuntó que "la Segunda división es muy complicada.

Mucho más beligerante, sin embargo, se refirió sobre la plantilla y el bajón del equipo en este último mes: "Controlo el comportamiento de los jugadores en Almería, conozco todos los lugares de la vida nocturna de la ciudad y si un jugador no quiere dormir, tiene dos horas de viaje a Málaga... conozco también los lugares de allí". Toda una declaración de intenciones con la que Turki no espera otra cosa que una clara reacción por parte del plantel que dirige Rubi.

Por último, el propietario del Almería explicó que estuvo muy cerca de firmar a Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al-Hilal, aunque éste "se retiró en el último momentos, prefirió quedarse en Riad". También sacó pecho sobre su gestión económica: "Obtuve ganancias económicas desde mis primeros diez meses en el club con la venta de Darwin Núñez".

