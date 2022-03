El dato que convierte al Almería en el peor de los equipos de Segunda

El equipo de Rubi es el equipo que más oportunidades ha tenido para ser el mejor en marcar desde el punto de penalti, sin embargo sucede todo lo contrario

El Almería perdió en la pasada jornada frente al Girona (0-1) tras fallar dos penaltis en un agónico y polémico final de partido. Con esta derrota, el equipo de Rubi mantiene su posición, a pesar de tener cada vez más cerca al Real Valladolid, con el que tiene una distancia de un solo punto.

En el minuto 83 de partido se desató la locura sobre el césped. El final del partido fue polémico debido a un penalti a Appiah bastante criticado por la afición del Girona. Aleix García intentó despejar un balón en el borde del área y golpeó al atacante del Almería. Desde un primer momento no se señaló nada y el VAR tuvo que intervenir para rectificar la decisión de Sagués Oscoz. Desde la sala VOR se tiró la línea para ver si la jugada era dentro del área y se declaró la pena máxima en contra del equipo de Rubi.

César de la Hoz falló el penalti, Juan Carlos paró y puso el broche final a una gran actuación bajo palos durante todo el partido. En el rechace tampoco pudo marcar Centelles y la jugada se convirtió en una rocambolesca partida de billar. Tras esto, el colegiado mandó repetir el penalti por invasión del área antes de que el capitán del Almería lo lanzase. La decisión enfureció a los visitantes debido a la tensión que se estaba viviendo en los últimos instantes del partido. El segundo encargado en lanzar desde los once metros fue Juan Villar, que lanzó por encima del larguero, haciendo que los seguidores del Girona gritasen de alegría.

Con el fallo de estos dos penaltis, el Almería es el equipo que más penaltis ha errado (5), a pesar de ser el que más ha lanzado a favor (9). Tan solo ha conseguido marcar en cuatro ocasiones. Esto es algo bastante llamativo a pesar de encontrarse en segunda posición de la tabla.

Como curiosidad, el único equipo al que no han señalado ningún penalti en lo que va de liga es al Amorebieta, penúltimo clasificado. Aunque no es el único conjunto que aún no ha marcado desde el punto de penalti, el Real Valladolid tampoco lo ha hecho, después de fallar el único penalti que le han señalado en todo el curso frente al Sporting de Gijón.

Los datos hablan y puestos a decir, el Ibiza es el que más penaltis en contra concede (8/10); en cambio el que menos es el Real Zaragoza (0/1).