El Valencia CF está interesado en Alexis Sánchez

El futbolista chileno acaba contrato en 2023 y su salida del Inter parece un hecho debido a que no terminar de jugar lo suficiente con Simone Inzaghi

Alexis Sánchez, futbolista del Inter de Milan de la Serie A, parece que tiene sus días contados en el equipo de Lombardía y que tendrá que buscarse un nuevo equipo de cara a la próxima temporada, ya que no entra en los planes de su entrenador Simone Inzaghi.

Según apunta el prestigioso portal web Calciomercato, la dirección deportiva del Inter le ha indicado al atacante chileno que tiene que encontrar un destino para proseguir su carrera deportiva, pues al no ser titular y debido a su elevado salario no encaja en el proyecto futbolístico que quieren realizar, donde aparece un Paulo Dybala, que no seguirá en la Juventus, y al que quieren fichar. Además, el Inter, según la misma fuente, quiere obtener algún rédito económico, ya que Alexis Sánchez acaba contrato en junio de 2023 y será la última ocasión para conseguirlo.

El Valencia CF quiere a Alexis Sánchez



La información también apunta que el futuro de Alexis Sánchez puede estar en España, dado que es el Valencia CF el que está evaluando seriamente la contratación del 'Niño Maravilla', siempre y cuando encaje dentro de la austera política económica y deportiva de Meriton Holdings y Peter Lim, dueño del conjunto mediterráneo. Alexis sería una opción para relevar a Gonçalo Guedes, el cual acaba contrato también en 2023, y parece que saldrá de Valencia CF, el cual tiene el mismo objetivo que el Inter con el chileno, conseguir un buen montante económico por uno de sus mejores activos futbolísticos.

El Valencia CF no es el único club que está en la carrera por Alexis Sánchez, puesto que en las últimas semanas el chileno ha sido vinculado con el Olympique de Marsella, de la Ligue 1 de Francia, y el Flamengo, del Brasileirao.

Por ahora el Valencia CF está centrado en las renovaciones de José Luis Gayá y Carlos Soler y los movimientos de llegada parece congelados, a excepción del de Patric, futbolista de la Lazio, que llegará este verano a Valencia con la carta de libertad bajo el brazo tras finalizar contrato con el club de la capital de Italia.

Alexis Sánchez fue vinculado con Real Betis y Sevilla FC



Para Alexis Sánchez LaLiga no es ningún secreto, ya que militó en el FC Barcelona durante varias temporadas. Además, hace unos meses desde su país natal, Chile, se aseguró que tanto Real Betis como Sevilla FC estaban interesados en hacerse con sus servicios. Ahora emerge el Valencia CF como una posibilidad para su regreso a España.