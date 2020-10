Las Cocodrilas siguen aportando a las Leonas

No ha empezado aún la Liga Iberdrola femenina de rugby, pero el reloj marcha y las convocatorias para el Seven se suceden. Si hace dos semanas el seleccionador nacional Pedro Matías convocaba a Blanca Ruiz y Lea Ducher a la concentración de Seven de las Leonas, esta vez son cuatro las convocadas para la concentración que tendrá lugar entre el 22 y el 29 de octubre en Valladolid.

Las llamadas son las ya convocadas anteriormente Blanca Ruiz y Lea Ducher, a las que se unen Carmen Castellucci, que ya había participado anteriormente cuando estaba bajo la disciplina del Cisneros, y la nueva incorporación de la medio de melé del equipo de Mairena Julia Castro, que se estrena en rugby a siete. Todas ellas son jugadoras de alta proyección, muy jóvenes y que en el caso de tres de ellas han venido esta temporada a reforzar el cuadro universitario.





Margarita Rodríguez repite con la absoluta de XV

La molareña Margarita Rodríguez, talonadora de las Cocodrilas, es una fija en las convocatorias con las Leonas de XV y, tras la concentración de Getxo, ha vuelto a ser convocada una vez más por el seleccionador nacional de XV José Antonio del Barrio 'Yunque' para la concentración y partidos valederos para el Campeonato de Europa (Seis Naciones B) ante Rusia, que debería tener lugar en el próximo día 24 de este mes, y contra Países Bajos el día 31, ambos en Elche, aunque al parecer van a ser suspendidos por la AER al igual que el que estaba previsto disputar contra Portugal en Madrid el 15 de noviembre próximo.