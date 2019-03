Halep y Pliskova hicieron buenos los pronósticos y alcanzan semifinales

Esta vez no se dio la sorpresa dentro de la competición femenina del Abierto de Miami con los triunfos pronosticados de las favoritas, la rumana Simona Halep, segunda cabeza de serie, y la checa Karolina Pliskova, quinta preclasificada.

La primera en conseguir el pase a las semifinales fue Halep, que venció por 6-4 y 7-5 a la china Quiang Wang, la decimoctava favorita, en los cuartos de final del Abierto de Miami y consiguió por segunda vez en su carrera alcanzar las semifinales del torneo más importante fuera de los cuatro de Grand Slams.

La rival de Halep en semifinales será Pliskova, que ganó el duelo de tenistas checas a Marketa Vondrousova, de 19 años, la tenista más joven que queda en el cuadro femenino.

Halep, que ganó por segunda vez a Wang, la superó en el primer duelo entre ambas en la cuarta ronda de Indian Wells del año pasado, no jugó su mejor tenis, pero logró los tantos decisivos y hizo siete "break" el ultimo en el undécimo juego de la segunda manga que fue el que le aseguró la victoria.

La tenista rumana de 27 años, que ha jugado los últimos años los cuartos de final, llegó a las semifinales por primera vez en el 2017 cuando perdió ante la danesa Caroline Wozniacki.

La última vez que había estado en cuartos fue en el 2015 y perdió frente a la estadounidense Serena Williams.

Halep, con su triunfo sobre Wang y la eliminación de la checa Petra Kvitova, la número tres, en los cuartos de final ante la australiana Ashleigh Barty, solo necesita llegar a la final para recuperar el puesto de número uno del mundo, que ahora ocupa la japonesa Naomi Osaka.

"Acabo de enterarme de mi entrenador que necesito un partido más para ser de nuevo el número 1", comentó Halep después de la victoria conseguida ante Wang. "Creo que era algo que tenía en mi mente y estoy feliz de estar en esta posición nuevamente".

El poder luchar por un triunfo que la coloca de nuevo al frente del tenis mundial femenino le da la motivación que no tenía hace unos meses en cuanto a poder conseguir ese objetivo.

"Me da confianza, porque a partir de los dos meses de la temporada baja, no creí que volvería a estar tan cerca tan rápido. Así que va a ser un gran desafío, pero me gusta jugar con la presión. Así que Espero que mañana juegue lo mejor", destacó la tenista rumana. "Cada día que seas la número 1 es un día especial. Así que lo disfrutaré. Y si puedo hacerlo mañana, estaré muy orgullosa".

La respuesta la tendrá cuando se enfrente a Pliskova por undécima vez en el circuito profesional y busque lo que sería la octava victoria después de tener 7-3 a su favor.

Pero Pliskova demostró en el partido de cuartos de final, que ganó a Vondrousova, en sets consecutivos por 6-3 y 6-4, en apenas una hora y 20 minutos, que ha encontrado su mejor momento de juego en lo que va de la nueva temporada y llega con claras opciones de conseguir la victoria.

"Creo que mejoré ... me perdí un poco en algunos juegos, y también mi rival colocó buenos golpes y saque bien. Gané un ajustado set en el primero, y los juegos estaban bastante igualados", analizó Pliskova. "En general, creo que el partido fue quizás mi mejor aquí. Ella se está defendiendo muy bien, así que siempre tuve que colocar el golpe extra, pero creo que fue un buen nivel".

Después de necesitar recuperarse de un set en sus partidos de tercera y cuarta ronda contra la francesa Alizé Cornet y la kazako Yulia Putintseva, la checa de 27 años estuvo al mando durante gran parte del duelo con su compatriota.

"Creo que ahora estoy rindiendo ciento por ciento, tal vez no físicamente, porque he tenido algunos partidos difíciles, pero si desde el apartado tenístico", valoró la exnúmero uno del mundo.

Pliskova también reconoció que a medida que jugaba partidos en el torneo su adaptación ha sido mejor, especialmente al tener que jugar por la noche, algo que le ha gustado y que consideró que era bueno para su tenis.

"Estoy jugando con rivales que defiende más que otras estas por lo que me toca jugar tantos largos y también me ayudan", agregó Pliskova.

En cuanto al duelo contra Halep dijo que el partido sería muy igualado dado que ambas se conocen muy bien y la ganadora será la que haga su mejor tenis en el pista Stadim del Hard Rock.

La otra semifinal la jugarán la australiana Ashleigh Barty, duodécima favorita, frente a la estonia Anett Kontaveit, vigésima primera.