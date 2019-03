La plusmarquista Inés Melchor quiere poner un broche de oro a su carrera

Lima, 11 mar (EFE).- La laureada fondista peruana Inés Melchor, que tiene el récord sudamericano de maratón, enfila la recta final de su carrera con el sueño de colgarse una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y sacar su billete para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que supondrán su adiós de las pistas.

Melchor, de 32 años, afirmó en una entrevista a la Agencia Efe que para ella los Panamericanos, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto, serán la cita más importante del año, por encima de los Mundiales de atletismo de Doha, que se disputarán un mes después.

"Para mí los Panamericanos son lo más importante porque es la primera vez que podré competir en este tipo de campeonatos en mi país", explicó Melchor.

Por ello ha escogido participar en el maratón en Lima 2019 y correr los 10.000 metros en los Mundiales, ya que la proximidad de las citas le impide prepararse bien para correr la prueba reina en Catar.

"El maratón es la prueba que más me acomoda en los últimos años. Me fijo terminar entre las tres primeras", indicó Melchor, quien desde hace casi cinco años es la mujer sudamericana más rápida de la historia en esta disciplina, que completó en 2 horas, 26 minutos y 28 segundos.

Lo hizo en 2014 en el maratón de Berlín, solo dos años después de que corriese por primera vez la distancia en Seúl, donde llegó a la meta muy maltrecha.

"Acabé muy mal, con un montón de ampollas en la planta del pie. No pude casi levantarme de la cama en una semana", recordó Melchor, quien tiene como preparador al español Luis Landa.

Desde entonces Melchor ha ganado dos veces el maratón de Santiago de Chile y fue la mejor atleta latinoamericana en esta prueba en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con su vigésima quinta posición, y en los mundiales de atletismo de 2017, también en Londres, donde quedó vigésima sexta.

La peruana reconoció que mejorar el récord sudamericano "es bastante complicado".

"Siempre que tratamos de acercarnos, ha estado bien fuerte. Lo más que nos hemos acercado es un minuto, pero vamos a entrenar para tratar de mejorar en lo posible esa marca", agregó.

Para lograrlo, la fondista tiene un apretado calendario de competiciones en esta primera mitad del año, que comenzó en febrero con el campeonato sudamericano de cross por equipos disputado en Ecuador y que ganó junto a sus compatriotas Gladys Tejeda, Rina Cjuro y Nélida Sulca.

"Cuando las mujeres nos decidimos a hacer algo, lo queremos hacer bien. Queremos ser perfectas y eso es lo que nos hace ser mejores", apuntó.

El triunfo en Ecuador las llevará a disputar a final de este mes el mundial de cross en Dinamarca, donde sus principales rivales serán las atletas kenianas y etíopes.

"Hacía nueve años que no corría cross y me pareció bastante complicado. Me gusta más correr en la calle", señaló Melchor, nacida en la región andina de Huancavelica y criada en Huancayo, uno de los grandes semilleros de fondistas que tiene Perú, a más de 3.000 metros de altitud.

"Los deportistas de fondo estamos a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Las rutas de entrenamientos nos ayudan", añadió la atleta.

Una vez que se retire, Melchor anticipó que le gustaría dedicarse a la abogacía, pues estudió Derecho al tiempo que se proclamaba campeona sudamericana de los 5.000 y 10.000 metros.

"Tampoco por gusto me he tenido que quemar las pestañas por más de seis años. Había días que dormía dos o tres horas", dijo la atleta, quien reconoce que le será difícil desvincularse completamente del deporte.

"Me gustaría apoyar a nuevos talentos que en el futuro puedan representar a nuestro país. Hay muchos niños a los que les sirvo de inspiración y eso me llena de orgullo. Es muy importante practicar deporte porque te ayuda a tener personalidad, ser responsable, puntual y disciplinado", subrayó Melchor.

Fernando Gimeno