Chapado: "España tiene potencial para estar todavía más arriba"

Madrid, 12 ago (EFE).- El sexto puesto de España en el Europeo de selecciones de atletismo, disputado este fin de semana en Bydgoszcz (Polonia), fue considerado como "la mejor actuación española, que no la mejor clasificación, de la historia" por el presidente de la Federación Española, Raúl Chapado, que ve al equipo "con potencial para estar todavía más arriba pronto".



"Aunque estamos muy contentos con la actuación del equipo", declaró a EFE, "ambicionamos estar más adelante, luchando por los puestos de honor. Los resultados obtenidos en los campeonatos sub-18, sub-20, sub-23 y ahora en este nos hacen pensar que España tiene potencial para aspirar a estar más arriba en un futuro próximo".



Cuatro victorias (Adel Mechaal en 3.000, Orlando Ortega en 110 mv, Fernando carro en 3.000 m obstáculos y Miguel Ángel Sancho en altura), cuatro segundos puestos, tres terceros, trece mejores marcas de la temporada, cuatro marcas personales, un récord de España sub-20 igualado (Jaël Bestue en 100 con 11.43) y un récord nacional absoluto (relevos 4x400 mixtos con 3:20.47) resumen, a su juicio, el "brillante tono general" del equipo.



"Hemos conseguido -señaló- 294,5 puntos, que son 52 más que los alcanzados hace dos años en Lille, cuando fuimos quintos (mejor clasificación). Hay que resaltar no solo las cuatro victorias, sino el gran comportamiento de este equipo. Quiero felicitar a atletas, entrenadores y servicios médicos por todo lo que han hecho, la imagen que han transmitido".



Chapado considera que la selección "en los últimos años viene demostrando en cualquier categoría que tiene una determinación tremenda por conseguir sus objetivos, que no se conforma con lo que dicen las estadísticas, que en efecto nos daban el sexto puesto, pero con muchos menos puntos de los conseguidos".



"Los rivales saben que vamos a entregar todo lo que tenemos y eso nos hace muy competitivos", aseguró. "Estamos en los seis de cabeza con mucha diferencia sobre el séptimo y eso también nos da esperanzas de que en la próxima edición (Minsk 2021) podamos estar luchando por estar más cerca aún de los top, nuestros referentes en el mundo atlético".



El presidente resaltó "la igualdad y el equilibrio" que hay en el equipo. "Ya no tenemos ningún sector que sea la Cenicienta, como ocurrió en etapas anteriores. Ha habido buenos resultados en lanzamientos, en saltos, en fondo y mediofondo, en velocidad, en vallas. Eso hace que el equipo sea muy fuerte".



Advierte, no obstante, que "se puede mejorar en algunos matices" y puntualiza que las lesiones han lastrado al conjunto, "pero me quedo -dice- con el brillante tono general, con la pasión por competir y sobre todo con la juventud. Ha habido muchísimos atletas jóvenes con grandes marcas y un gran comportamiento, que no se achantan ante el rival".



El presidente recordó que Madrid ha presentado su candidatura para organizar esta competición en 2023 y que a tal efecto estuvo en Bydgoszcz la concejala de Deportes del Ayuntamiento madrileño, Sofía Miranda, y la propia Federación Española participando en un seminario para ciudades candidatas.



Chapado mira con optimismo los próximos compromisos: "Estamos ya con muchas ganas ante las nuevas citas: la inauguración del estadio de Vallehermoso en diez días, el campeonato de España en La Nucía y por supuesto, el gran reto de este año, que es el Mundial de Doha".