Miranda: "Será un año raro para la selección y afectará gravemente a los clubes"

Lorena Miranda, campeona del mundo y subcampeona olímpica con la selección española de waterpolo, cree que debido al coronavirus "va a ser un año raro" para el equipo nacional, sin torneos este verano tras el "coherente" aplazamiento de los Juegos, y alertó de que esta crisis va a afectar "gravemente a muchos clubes".



En una entrevista con Efe, Miranda (Ceuta, 1991), diputada de la Asamblea ceutí por el PP desde el pasado junio, afirmó que esta pandemia "afectará a todos los deportes y a la vida cotidiana, y el waterpolo no será una excepción", y que para sus excompañeras de selección será "un año diferente y raro sin competición en verano, y más a las puertas de unos Juegos Olímpicos".



"Es el sueño de todo deportista, pero pienso que no va a afectar a las jugadoras de la selección, ya que empezarán una nueva temporada y tendrán tiempo para preparar la olimpiada", recalcó la también campeona de Europa con el combinado español femenino.



Consideró que la crisis "deportivamente es preocupante", al desconocerse "cuándo va a volver la competición, de qué manera y de qué forma, y económicamente también va a afectar gravemente a muchos clubes" que ahora no saben "cómo van a poder afrontar la siguiente temporada y de qué recursos van a disponer".



Lorena Miranda, que abandonó la piscina en 2018 para dedicarse a la actividad política, subrayó que "va a ser malo para todos los deportes", aunque en el caso del waterpolo con el agravante de que son clubes sin "mucho presupuesto", por "las pérdidas de ingresos que van a tener todos los equipos" y la "incertidumbre" existente.



Ante la actual situación, piensa que "no se podrán acabar" todas las competiciones de waterpolo nacionales y que las federaciones "tendrán que ir pensando el planteamiento de las ligas del año que viene", además de "ver cómo quedarían las ligas actuales".



"Si volvieran las competiciones, en todos los deportes se va a necesitar un tiempo para poder recuperar el ritmo de entrenamiento y, sobre todo, de competición. El mínimo será de dos semanas para poder volver a empezar a competir, se hará como una minipretemporada para ponerse a punto para ello", reflexionó.



La exdefensora de boya, que se retiró en el sevillano Club Waterpolo Dos Hermanas tras su paso por el Natación Ondarreta Alcorcón, también aventura que la paralización de la actividad olímpica podría afectar a esta modalidad deportiva, pero considera que era lo normal.



"Creo que la decisión de aplazar los Juegos Olímpicos es una medida coherente. Estamos en una situación complicada y lo importante es la salud de todas las personas", dijo Lorena Miranda, que ganó la plata olímpica con España en Londres 2012, tras perder la final contra Estados Unidos (8-5).



La internacional ceutí indicó a Efe que actualmente "los deportistas no entrenan en condiciones normales, la preparación de una Olimpiada es larga y no sería posible" en la situación actual, por lo que confió en que "el año que viene se celebre con normalidad y no existan incidentes".



Miranda, que dejó de acudir con la selección poco antes del Mundial de Kazán de 2015, recomendó a los deportistas de élite que durante el confinamiento "tengan paciencia, que sigan cuidándose en sus casas, que la salud es lo primero, y que aprovechen para hacer cosas para las que antes no tenían tiempo".



"Imagino que la mayoría de entrenadores han mandado ejercicios a sus jugadores para hacer en casa y mantenerse", afirmó, y, a pesar de admitir que es más complicado, destacó que se pueden realizar "ejercicios con gomas, abdominales, cardio, con el propio cuerpo y también para prevenir lesiones".



En su condición de diputada de la Asamblea de Ceuta, explicó que pasa este periodo "trabajando en el Ayuntamiento por la mañana y en casa confinada, teniendo las precauciones pertinentes para prevenir el virus", y reconoció que, al ser "una persona activa", "esto de estar más en casa" lo lleva "regular" y le "agobia un poco".



Lorena Miranda también deseó la recuperación de todas las personas contagiadas por la COVID-19 y que las que no lo estén "se cuiden y tengan precauciones", además de "mucha salud para todos, que es lo más importante ahora".



Rafael Peña