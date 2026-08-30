España vuelve a quedarse con la miel en los labios en la final de un Mundial

Tercera plata histórica en un Mundial para la selección española de hockey, que perdió ante Alemania por la mínima (0-1)

España no pudo con Alemania en la final del Mundial de hockey@rfe_hockey

La selección española masculina de hockey no pudo culminar su histórico recorrido en el Mundial y terminó proclamándose subcampeona tras perder por 0-1 frente a Alemania en la final disputada este domingo en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

El combinado dirigido por Max Caldas afrontaba la tercera final mundialista de su historia con la intención de conquistar por primera vez el título. Sin embargo, un solitario tanto de Michel Struthoff en el tercer cuarto (minuto 44) terminó decidiendo un partido en el que España tuvo oportunidades para cambiar el desenlace, especialmente a través de los penaltis córner.

Hasta cuatro acciones de este tipo no encontraron el fondo de la portería alemana, un déficit que acabó pesando ante una selección germana que llegaba al duelo por el oro como campeona de Europa y subcampeona olímpica.

Alemania aprovecha su oportunidad

El duelo comenzó con mucha cautela por parte de ambos equipos. Durante el primer cuarto apenas hubo situaciones claras de peligro, aunque cada selección dispuso de un penalti córner. Alemania se encontró con la intervención de Luis Calzado, mientras que la defensa española no pudo superar el intento del conjunto germano.

España fue ganando protagonismo conforme avanzaba el encuentro. Antes y después del descanso, José 'Chefo' Basterra estuvo cerca de adelantar a los suyos. El delantero, que había marcado tres goles en la semifinal, se encontró primero con una parada de Danneberg y, posteriormente, no consiguió conectar con un centro cruzado de Pepe Cunill.

La ocasión más destacada de España en el tercer periodo llegó nuevamente tras un penalti córner, pero la zaga alemana volvió a imponerse. Cuando parecía que el marcador continuaría sin moverse, Alemania encontró el camino del gol. A falta de aproximadamente un minuto y medio para terminar el cuarto, Michel Struthoff aprovechó una situación con la portería española sin guardameta para establecer el 0-1.

Reacción de España sin final feliz

El tanto obligó a España a reaccionar de inmediato. El equipo de Max Caldas dispuso de otros dos penaltis córner, aunque ninguno terminó convirtiéndose en gol. Poco después, además, España contó con una superioridad numérica debido a la tarjeta verde mostrada a Justus Warweg, pero tampoco logró aprovecharla.

En los compases finales, Caldas tomó una decisión ofensiva y retiró a Luis Calzado para incorporar un jugador de campo más. El movimiento permitió a España aumentar la presión sobre la portería alemana, aunque el empate finalmente no llegó.

Una plata que ya forma parte de la historia

Pese a la derrota, la actuación española supone un nuevo capítulo destacado para el hockey nacional. La selección regresaba a una final mundialista 28 años después de la disputada contra Países Bajos en 1998 y más de cinco décadas después de su primera final, perdida frente a Pakistán en 1971.

El camino hacia el partido por el oro había reforzado las expectativas. España derrotó el viernes por 3-4 a Países Bajos, vigente campeona olímpica y anfitriona, después de haber firmado también un empate frente a Bélgica durante el campeonato.

La medalla de plata conquistada en Wavre se convierte así en la cuarta presea mundialista de la selección masculina española tras las tres mencionadas platas y el bronce conseguido en 2006 ante Corea del Sur.

Alemania se llevó el oro, mientras que Argentina completó el podio. El conjunto argentino consiguió la medalla de bronce después de remontar ante Países Bajos e imponerse por 2-1 en el encuentro por el tercer puesto.

Ficha técnica del España 0-1 Alemania

España: Calzado; Alonso, Bonastre, Gispert, Recasens, Lacalle, Basterra, Clapés, Miralles, Cunill, Font —e. inicial—, Reyné, Menini, Cabré, Vizcaíno, Álvarez y Zaldua.

Alemania: Danneberg, Schwarzhaupt, Grobe, Prinz, Hinrichs, Grambusch, Rühr, Weigand, Von Montgelas, Müller, Ludwig —e. inicial—, Warweg, Kaufmann, Struthoff (1), Kleinlein, Brilla y Barry.

Parciales por cuartos: 0-0, 0-0, 0-1 y 0-0.