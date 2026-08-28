España da la campanada y jugará otra final de un Mundial casi 30 años después

La selección española masculina de hockey hierba sorprende a la anfitriona Países Bajos y volverá a una final mundialista

Hazaña histórica del combinado nacional de hockey sobre hierba. La selección española masculina ha certificado su billete para el partido por el título mundial tras imponerse por un ajustado 4-3 a la anfitriona, Países Bajos, en una semifinal memorable donde José Basterra brilló con un triplete y Pepe Cunill completó la gesta.

El conjunto dirigido por Max Caldas peleará por la corona internacional en la sede compartida de Bélgica y Países Bajos frente al ganador del cruce entre Argentina y Alemania.

El arranque del encuentro estuvo marcado por la máxima igualdad, aunque la balanza se decantó primero del lado local. Corría el minuto 21 cuando una rápida transición de la escuadra neerlandesa culminó con el tanto de Koen Bijen, que abría la lata.

Sin embargo, el golpe no amedrentó a los españoles. Ya en el minuto 40, 'Chefo' Basterra enganchó un chut desde el exterior del área que acabó rebasando entre las piernas al arquero Meijer para restablecer las tablas en el luminoso.

"Cuando nos marcaron el primer gol dijimos que el partido no había terminado, hemos trabajado mucho para pasar a la final", señalaba Luis Calzado, quien no podía ocultar su orgullo por lo logrado. "Estoy muy orgulloso del equipo y de mí. Recordaré este día cada momento. Ahora, tenemos que aprender de algunos errores", advertía el internacional español.

España aprovecha la inferioridad neerlandesa

Tras la igualada, la tensión se apoderó de la recta final del choque. Después de una gran acción defensiva festejada por Xavi Gispert, el neerlandés Duco Telgenkamp reaccionó propinándole un empujón. La jugada se resolvió con una amonestación en forma de tarjeta amarilla para el jugador local, dejando a su equipo en inferioridad durante diez minutos cruciales a falta de solo once para la conclusión.

España aprovechó de inmediato el escenario favorable. En el 50', Basterra firmó su doblete particular al definir un pase de Pepe Cunill. Apenas 60 segundos más tarde, la selección provocó un penalti córner que el propio Cunill se encargó de materializar cuando la bola coló de nuevo por la parte baja del meta rival, poniendo el 3-1.

Lejos de especular con la renta de dos tantos, el bloque de Caldas mantuvo la ambición ofensiva y forzó un penalti 'stroke'. Basterra asumió la responsabilidad en el 54' para certificar su 'hat-trick' -llegando a las 7 dianas en el torneo- y colocar un contundente 4-1.

La reacción de Países Bajos llega tarde

A pesar del duro golpe, la selección de Países Bajos quemó sus últimas naves. Jip Janssen recortó distancias en el 56' mediante un penalti córner y, por la misma vía, Joep Mol situaba el 4-3 a dos minutos del final.

El tramo definitivo se convirtió en un asedio total sobre la portería española, pero la defensa de los pupilos de Max Caldas aguantó el empuje para sellar la victoria y el billete a la ansiada final. Llevaban casi 30 años esperándolo...