Fátima Gálvez agranda su leyenda con un oro Europeo en foso olímpico

La tiradora andaluza gana por tercera vez el oro en el Campeonato de Europa individual en foso olímpico (trap) tras los logrados en 2011 y 2024

La tiradora cordobesa Fátima Gálvez ha vuelto a demostrar por qué es un referente indiscutible del tiro al plato español e internacional. En el Campeonato de Europa disputado en Malakasa (Grecia), la deportista andaluza ha conquistado su tercer título europeo individual en foso olímpico (trap), completando además una jornada brillante con la medalla de plata en la clasificación por equipos femeninos.

El camino hacia el podio exigió la mejor versión de la campeona olímpica de Tokio 2020. Tras una fase clasificatoria muy ajustada, Gálvez fue de menos a más y firmó un pleno perfecto de 25 aciertos en su última ronda para alcanzar los 118 platos y meterse en el desempate ('shoot-off'). En la muerte súbita, la de Baena tiró de temple para lograr el billete a la gran final.

Ya en la lucha decisiva por las medallas, la andaluza mostró una solidez competitiva que le llevó a superar a sus rivales. Aunque arrancó con un fallo en el segundo disparo, reaccionó de inmediato con una racha de diez aciertos consecutivos que le aseguró plaza en la fase eliminatoria alta. Conforme avanzaban las tandas fueron cayendo rivales de primer nivel como la finlandesa Sara Nummela, la eslovena Jasmina Macek, la rusa Daria Semianova y la italiana Erica Sessa.

Posteriormente, se despidieron de la puja la turca Rumeysa Pelin Kaya y la histórica tiradora italiana Jessica Rossi, quien acabaría colgándose el bronce con 20 puntos.

Fátima Gálvez acabó a un gran nivel

El mano a mano por el oro enfrentó a Gálvez contra otra veterana del circuito, la italiana Silvana Stanco. En la serie definitiva, mientras la transalpina cometió tres errores decisivos, la española no perdonó y amarró la victoria con un registro de 26 aciertos por los 24 de su oponente.

Este triunfo se suma a sus oros europeos individuales logrados en Belgrado 2011 y Lonato 2024. Por si fuera poco, los 118 puntos de la cordobesa, sumados a las actuaciones de sus compañeras Beatriz Martínez y Mar Molné, permitieron a España subirse al segundo cajón del podio por equipos con 345 platos, solo por detrás del conjunto italiano.

Felicitaciones del más alto nivel

El presidente del COE, Alejandro Blanco, fue uno de los primeros en felicitar a la nueva campeona de Europa. "¡Campeona de Europa por tercera vez, Fátima! Qué orgullo verte de nuevo en lo más alto del podio de foso olímpico. Este oro europeo en TRAP reconoce tu talento, tu constancia y el trabajo de tantos años compitiendo al máximo nivel. Enhorabuena, Fátima Gálvez, al presidente de la @rfedeto_ José María Vicente Arnaldos y a todo su equipo. Gracias por seguir dando tantas alegrías al deporte español", publicaba el mandatario en el perfil del Comité Olímpico Español.

En cuanto a las otras españolas participantes, Beatriz Martínez y Marc Molné, acabaron en la vigésima y vigésimo primera plaza, con 114 y 113 aciertos, respectivamente, a cuatro y cinco de los 118 que necesitó Gálvez para poder disputar el desempate final.