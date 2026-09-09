Jon Rahm pone en duda su futuro inmediato

El golfista vasco, que comienza este jueves el Abierto de Irlanda, no sabe si podrá jugar el Open de España, ya que su esposa se encuentra en las últimas semanas de gestación

Tras hacerse por tercer año consecutivo con la clasificación del LIV Golf y en medio de las dudas sobre el circuito auspiciado por el fondo saudí, Jon Rahm regresa provisionalmente desde este jueves al DP Wolrd Tour para disputar el Amgen Irish Open, un Abierto de Irlanda que será el inicio de una gira en el circuito europeo donde el español tiene previsto estar hasta donde pueda.

El motivo es que su esposa está embarazada y tiene previsto dar a luz a principios de octubre, cuando Rahm tenía previsto jugar el Open de España, que podría perderse por este motivo. "El Open de España dependerá de cuándo decida llegar el bebé. Espero poder estar, pero ya veremos. Es una de esas situaciones en las que la familia siempre está por delante y, por mucho que me guste el Open de España, si tengo que elegir, evidentemente la decisión es fácil. Todo dependerá de cuándo decida llegar el bebé", afirma el León de Barrika.

A ese Open de España 2026, que se juega del 8 al 11 de octubre, hay que añadir el BMW PGA Championship de Wentworth, y, si la situación bélica lo permite, el Abu Dhabi HSBC Championship, del 5 al 8 de noviembre en Yas Links, y el DP World Tour Championship, del 12 al 15 de ese mismo mes en el Jumeirah Golf Estates. "Lo que quiero hacer no ha cambiado. Juego aquí, juego la semana que viene y tengo previsto jugar Abu Dhabi y Dubai, dependiendo de si se disputan y de lo que ocurra en esa parte del mundo", señalaba el golfista vasco en la previa del Amgen Irish Open.

Su objetivo en el regreso al DP World Tour es estar en el equipo de la Ryder Cup del próximo año y completar una temporada que le ha devuelto a los primeros puestos del ranking, en el que ha podido luchar de nuevo por ganar un Major y ganar con un torneo de anticipación el LIV Golf.

Rahm, satisfecho con lo que ha logrado

"He conseguido mucho y estoy muy contento con lo que he hecho hasta ahora", afirma con respecto a lo vivido este año, pero también a su carrera. "Evidentemente, como competidor, siempre hay momentos en los que pienso que debería haber hecho más. Todos queremos ganar más, pero he tenido mucha suerte de poder jugar a este deporte a un nivel muy alto y espero poder seguir haciéndolo durante la próxima década", añadía.

Desde que jugara -y ganara- el último torneo del LIV Golf, por equipos, Rahm se ha tomado un parón en el que, con su esposa en los últimos meses de gestación, ha estado más centrado en sus labores como padre. "Básicamente he estado ejerciendo de padre. Tengo a mi mujer en casa muy embarazada y está notando mucho este embarazo. Desgraciadamente, no se encontraba demasiado bien. Así que, por suerte, yo estaba en casa y pude ocuparme de los niños", afirma el español, quien no ha podido entrenar mucho por este motivo.

"No me ha dejado mucho espacio para el golf, pero a estas alturas del año, tener un poco de descanso y ocuparse de la realidad y de la vida de verdad es algo muy agradable y necesario", estima Jon Rah. "Estaba muy contento de poder estar en casa y cuidar de mis hijos", reconoce.