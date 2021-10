Yéremi Pino: "Salimos a por la revancha; en la final, que venga el que sea..."

Yéremi Pino, quien debutó con nota en el equipo español, admitó eufórico que hoy ha obtenido el premio al trabajo "de una carrera". El jugador del Villarreal saltó al terreno de juego por Ferrán Torres en la segunda parte y creó dos ocasiones claras de gol.

"Salimos a por la revancha en su campo y en su país. Salimos a por todas. Queríamos ganar y pasar a la final. Luis Enrique me dijo que eran momentos únicos y la revancha en su país. Es una locura de motivación la que nos dio. Que en la final venga el mejor, el que sea. Estamos muy preparados", avisó.

El extremo canario explicó cómo fueron sus primeros días a las órdenes de Luis Enrique. "Me siento muy orgulloso por la acogida que he tenido. Me han acogido muy bien y he salido con confianza y motivado. Es el trabajo de una carrera", dijo en Televisión Española.