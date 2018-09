Pozuelo: "El Standard es capaz de lo mejor y lo peor"

El Sevilla se enfrenta al Standard de Lieja en la primera jornada de la Europa League. Al subcampeón belga lo conoce bien el exbético Alejandro Pozuelo, que lleva cuatro temporadas en Bélgica. En su opinión, "el Sevilla es favorito" para el partido en el Sánchez-Pizjuán, mientras que en Bélgica podría pasarlo algo peor. "Es un equipo irregular. Te puedes esperar lo mejor de ellos, increíble, o lo peor y hacer un partido supermalo. En Bélgica va a ser un partido difícil porque corren mucho y pelean mucho. Tiene jugadores que han pasado por LaLiga. Depende de las individualidades que tiene. Tiene jugadores verticales como Mpoku y Carcela. El Sevilla en casa no creo que tenga problemas contra el Standard. El año pasado quedaron segundos y jugaron previa de Champions con el Ajax. Tiene un muy buen equipo, pero un poco raro. Le puede salir un partidazo o lo mismo salen y no tienen el día y no se plantan como un equipo. En su campo aprietan y fuera de casa bajan el nivel. El Sevilla debe ser favorito en su campo", ha señalado en Radio Marca.

El de Triana también ha hablado sobre su compañero Sander Berge, seguido muy de cerca por el Sevilla: "Yo me llevo muy bien con él. Está preparado para dar el salto. Sabe escuchar, sabe adaptarse. Tenía muchas ganas de dar el salto, pero el Genk no ha dejado salir a nadie. Estaba ilusionado con dar el salto. Tendrá tiempo para poder disfrutar. Le va a venir bien jugar este año todos los partidos. El Genk ha hecho bien en dejarlo aquí".

El futbolista se ha mostrado ilusionado con la temporada en Bélgica: "Me están saliendo las cosas bien. Todos los veranos hemos tenido opciones para ir a España, no nos ha interesado. Sólo para estar en España, por la comodidad, no me voy a volver. Mi familia aquí se acomoda bien. No quiero jugar donde sea, no es mi caso".