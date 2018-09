Ben Yedder: eficacia a prueba de dudas

No partía esta temporada como el delantero referencia para Pablo Machín. De hecho, la llegada de André Silva y la preferencia del técnico por las características de Muriel, complicaban mucho su situación al inicio del curso hasta el punto de que su continuidad llegó a estar en el aire en los últimos días de mercado. De hecho, de los siete partidos oficiales previos al comienzo de la Laliga (seis de los 'play off' de clasificación para la Fase de Grupos y la final de la Supercopa de España), tan sólo fue titular en tres -todos de la competición continental- y aun así tuvo tiempo para marcar dos goles.

A fuerza de anotar, el delantero franco-tunecino se está abriendo paso hacia una titularidad cada vez más indiscutible gracias a su fiabilidad y eficacia de cara a portería.

Con cinco goles en apenas cuatro días (los dos ante el Standard de Lieja y el 'hat-trick' ante el pasado domingo ante el Levante), Ben Yedder ha vuelto a demostrar su capacidad goleadora convirtiéndose, además, en el delantero del Sevilla con mejor promedio anotador del siglo XXI. Con una diana cada 119 minutos, el '9' sevillista supera a jugadores de la talla de Kévin Gameiro (cada 123'), Bacca (143'), Luis Fabiano (144') o Kanouté (149'), como recuerda el perfil de Twitter especializado en datos estadísticos @LaLigaEnDirecto.

Esta cuenta destaca, además, que el delantero sevillista más en forma en estos momentos, se ha coronado como el jugador de las tres últimas Ligas que más tantos ha marcado con la que se puede considerar su pierna menos buena, la izquierda, prueba de su versatilidad y su abanico de recursos. En este sentido, Ben Yedder ha anotado un total de quince goles con la zurda, por delante de los diez que anotó Cristiano Ronaldo también con esa pierna o los nueve de Leo Messi con la pierna contraria.

Datos que le han servido al goleador nervionense para entrar a formar parte de un selecto grupo de elegidos, el de delanteros que en las tres últimas ediciones del campeonato doméstico ha conseguido marcar ocho o más goles con cada una de sus piernas, una elite en la que se encuentran los todopoderosos Messi, Cristiano, Luis Suárez, Iago Aspas, Griezmann y el propio atacante sevillista, que lleva firmados hasta el momento 47 goles con la camiseta blanquirroja y asistido en otros 14 más.

Sin duda, Ben Yedder sabe cómo acabar con las dudas en torno a su figura: a golpe de golazos.

Se pone a la altura de Suker

Ben Yedder es un depredador del área, un jugador casi infalible de cara a portería que suele aprovechar al máximo las ocasiones de las que dispone. No en vano, es el jugador más eficaz con la camiseta del Sevilla en lo que va de siglo, y eso que el franco-tunecino no ha partido en casi ninguna de las tres temporadas que lleva en el Sevilla como titular indiscutible. Pero eso no le ha impedido acabarlas como uno de los máximos goleadores nervionense.

Ante el Levante volvió a ser titular, tras los dos goles anotados ante el Standard, y anotó el séptimo 'hat-trick' de su carrera, el cuarto con la camiseta del Sevilla tras los tres anotados con el Toulouse (todos en Liga).

Con los tres tantos anotados en la primera mitad en el Ciudad de Valencia, Ben Yedder igualó a todo un histórico como Davor Suker. Ningún jugador desde la marcha del delantero croata hace más de 20 años de Nervión había anotado tres goles en cuatro partidos diferentes con la camiseta sevillista. Súker lo hizo ante el Espanyol en 1991, el Albacete en 1992, el Logroñés en 1994 y el Salamanca en 1996, mientras que el de Sarcelles se estrenó en la 16/17 con tres goles al Formentera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey (9-1), repitió pocas semanas después en Liga ante la Real Sociedad (0-4), y la pasada temporada le metió tres al Maribor en la Fase de Grupos de la Champions (3-0), además del anotado el pasado domingo en el Ciudad de Valencia (2-6).