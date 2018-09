El Pichichi André Silva golea a Batshuayi y Mariano

El fichaje del delantero por parte del Sevilla estuvo envuelto en polémica todo el verano. Primero porque no llegaba y, después, porque las primeras opciones que barajaba la dirección deportiva se iban escapando. Al final, el elegido fue André Silva. El portugués llegaba como una promesa emergente de Portugal que no había dado la talla en Milán. Sus cuatro goles en la Serie A no eran la mejor carta de presentación, pero en Nervión apostaron por él y no dudaron en firmar una opción de compra que elevaría el fichaje del delantero a los 38 millones de euros que pagaron por él los lombardos.

Apenas dos meses después de esa incorporación, nadie duda de la capacidad goleadora de André Silva, que con su doblete ante el Real Madrid se ha convertido en el Pichichi de LaLiga con seis dianas. Su estreno ante el Rayo Vallecano, con un 'hat-trick' elevó las expectativas sobre el ariete de la selección portuguesa -también ha mojado con la seleçao-, aumentadas tras su gol al Levante y el mencionado doblete ante los blancos.

En los dos últimos choques, Machín ha decidido colocarlo junto a Ben Yedder, que también está viendo puerta, como suele ser habitual en él. La dupla tiene visos de estabilizarse y se entienden a las mil maravillas. Y es que ambos han demostrado que funcionan mejor con un socio en la vanguardia.

Ese socio podría haber sido otro, ya que la idea del Sevilla siempre fue incorporar dos puntas. Primero se intentó con Batshuayi, quien prefirió ir al Valencia y jugar la Champions. La adaptación al equipo che no está siendo sencilla para el belga, que en los primeros choques se ha visto relegado a un segundo plano por Rodrigo y Gameiro. Eso sí, ayer Marcelino le dio la titularidad en LaLiga y respondió con un gol.

Peor suerte está corriendo hasta la fecha Mariano. Después de tenerlo todo acordado con el Sevilla, a última hora decidió regresar al Real Madrid. Allí vive a la sombra de Karim Benzema. Apenas llega a la hora de juego, por más que en su debut en la Champions marcara un gol de bandera ante la Roma.