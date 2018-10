Carriço, la lucha por LaLiga, el momento del Barcelona y su condición de talismán

Daniel Carriço, capitán del Sevilla, asegura que irán al Camp Nou a "tratar de ser el equipo de las últimas jornadas, unido, solidario y con confianza" para tratar de ganar al F.C. Barcelona, un rival al que no vencen en su casa desde 2010.

El zaguero portugués, que ha visitado junto a Amadou, Banega y Arana, la planta Infantil del Hospital de Valme, alerta de que, pese a que llegan a la Ciudad Condal como líder de la categoría, se enfrentarán a "uno de los mejores equipos del mundo". "Vamos con la ilusión de poder sacar los tres puntos en un campo difícil", ha añadido.

Enfrente, el central sevillista sabe que tendrá nada menos que a Messi, del que espera que no esté "en su mejor versión". Para el luso, "es muy pronto" para hablar de pelear por LaLiga. "Queda mucha liga, estamos en la octava jornada, quedan muchos partidos. Ahora hay que pensar en el partido siguiente, son puntos fundamentales, nos jugamos mucho el sábado", ha advertido el portugués, que entiende, no obstante, que un triunfo en el estadio azulgrana sí supondría un golpe en la mesa. "Claro que sí. Si ganásemos allí, sería un golpe muy fuerte. Ya ganamos al Madrid en casa y por qué no vamos a poder hacerlo", se ha preguntado.

Se da la curiosa circunstancia de que los diez partidos en los que Carriço ha sido titular en lo que va de temporada para el Sevilla, han terminado con victoria, lo que le convierte en un auténtico talismán cuyo efecto espera extender hasta el próximo sábado. "No sé si es casualidad, pero lo que sí es un reto ganar en el Camp Nou. No sé si será posible, pero lo vamos a intentar".

Para ello, Carriço huye del favoritismo, cartel que le cede al F.C. Barcelona "por jugar en su casa, ante su afición". "Nosotros sabemos a lo que venimos jugando, tenemos muy claras nuestras ideas y vamos a entrar en el campo para ganar", insiste, al tiempo que rechaza la idea de que el Barcelona esté en un mal momento. "Quizás no esté en esa dinámica ganadora de antes, en la que era casi imposible robarle algún punto, pero sigue siendo un equipo muy fuerte al que hay que respetar".

En otro orden de cosas, Carriço, ante la cuestión de si éste es el mejor momento del Sevilla desde que él está en el equipo, ha recordado que él ha ganado títulos y conseguido el récord de puntos con el club, por lo que, ha reiterado que "es pronto" para hacer ese tipo de afirmaciones.

Para terminar, Carriço se ha referido al particular entrenamiento que el equipo ha realizado esta mañana, en el que la plantilla ha disputado un partido de baloncesto. "Yo no he sido de los peores, hemos disfrutado. A veces hace falta hacer una sesión más tranquila, pero mañana ya estaremos enchufados para el partido", ha terminaado.