Machín: "Llegamos como líderes y no es anecdótico"

"Será un partido bonito, por lo que nos jugamos los dos. De ahí es muy probable que salga el líder y esperemos ser nosotros. Vamos a pelear nuestras opciones. Pueden pasar muchas cosas. Tenemos posibilidades de poder ganar al Barça. Nosotros tenemos que estar convencidos, y yo lo estoy". Con esa intención viaja Pablo Machín a Barcelona, donde este sábado se medirá al F.C. Barcelona, segundo clasificado, con un punto menos que los nervionenses.

Un choque atractivo para el que el técnico soriano cree que no hace falta "Será un partido bonito, por lo que nos jugamos los dos. De ahí es muy probable que salga el líder y esperemos ser nosotros. Vamos a pelear nuestras opciones. Pueden pasar muchas cosas. Tenemos posibilidades de poder ganar al Barça. Nosotros tenemos que estar convencidos, y yo lo estoy". Con esa intención viaja Pablo Machín a Barcelona, donde este sábado se medirá al F.C. Barcelona, segundo clasificado, con un punto menos que los nervionenses.

Un choque atractivo para el que el técnico soriano cree que no hace falta motivar a sus jugadores. "Si damos cualquier tipo de concesión, ellos lo van a aprovechar. Para este tipo de partido, sólo con ver el escenario, los jugadores ya está motivados", ha añadido en la rueda de prensa posterior a la última sesión de entrenamientos del equipo en la que ha terminado de preparar el encuentro ante los azulgranas.

Un encuentro sobre el que no ha querido dar ninguna pista. "En el Camp Nou se puede ser valiente y se puede no serlo. Hay quien va a pecho descubierto y normalmente pierde. Otros van a defender y normalmente pierden. Nosotros vamos a intentar tener nuestro mejor día. Y que ellos no estén acertados. A partir de ahí, iremos aumentando nuestras opciones de ganar. No vamos a ir a pasar la tarde-noche. Nuestro pensamiento es ir a por la victoria. Siempre pido que compitamos. Y a partir de ahí manejar nuestras opciones".

Lo que parece descartado es que Machín vaya a realizar un marcaje al hombre a Messi. "Afortunadamente, yo no me enfrento a Messi. Hay otras muchas opciones de parar a Messi. Los grandes futbolistas siempre encuentran motivos para dar al traste con esos planteamientos. Siempre ha salido airoso de todos los planteamientos que se han hecho en contra de él. No sólo debemos centrarnos en un único jugador, porque los acompañantes no son cojos. Valoraremos muy mucho lo que vamos a hacer".

En cuento al delantero argentino, no dudó en deshacerse en elogios. "Los genios normalmente hacen cosas imprevistas. El año pasado nos metió un gol de falta por debajo de la barrera, algo que no había hecho en mucho tiempo. Los genios son así. No se te puede olvidar que lo que es francamente determinante es la calidad individual de Messi".

En este sentido, Machín ha lamentado que se esté "hablando mucho del partido en clave Barça y muy poco en clave sevillista", y ha recordado que el que llega como líder es su equipo. "Llegamos allí como líderes y no es anecdótico. No es por demérito de Madrid y Barça, sino por mérito nuestro. El Barça va a tener una motivación extra porque se mide al primero. Estamos en un buen momento, aunque después del parón suele haber dudas. Lo vamos a competir. Es cuestión de estar acertados", ha insistido.

Cuestionado por Valverde, Machín ha declarado que considera "extremadamente exagerado" que se le ponga en duda, al tiempo que ha valorado el trabajo de los centrales culés, criticados duramente en las últimas semanas. "Conocemos a los centrales que van a jugar. Uno es Piqué, que todo el mundo sabe la calidad que tiene, y al otro lo conocemos bien aquí ( Lenglet) porque cuando se marchó dejó un vacío importante, así que no creo que Valverde tenga problemas en defensa. Otra cosa es que ellos no estuvieran, pero los once que van a salir son top y con garantías para ponérnoslo difícil".

Machín también ha reflexionado sobre las opciones del equipo de pelear por LaLiga. El técnico prefiere no pensar a largo plazo."Para llegar al tercer escalón hay que subir el primero y el segundo. Creo que podemos ganar en cualquier campo y eso se lo hago ver a los futbolistas".

Por último, en cuanto a los nombres propios, Machín ha afirmado que "Escudero no está al cien por cien" por culpa de un proceso vírico que va a complicar su vuelta al trabajo con el grupo. También tardará unas semanas más en sumarse a la disciplina grupal Gonalons, aunque "su proceso de recuperación va por buen camino".