Escudero avisa: "El partido de aquí no va a tener nada que ver con el de Sevilla"

Sergio Escudero, defensa del Sevilla, ha avisado en rueda de prensa que el partido ante el Akhisar no será como el jugado en el Sánchez-Pizjuán. "No va a tener nada que ver con el partido de ida, juegan en su casa con su afición y van a querer hacer un partido muy completo. Allí nos benefició marcar tan rápido esos dos goles, cosa que aquí no creo que pase", ha espetado.

Pese a todo, el Sevilla está en Turquía con la intención de ganar: "Nosotros venimos con la mentalidad de conseguir los tres puntos y estar lo más arriba posible. Quedar primeros de grupo es nuestra intención, todo pasa por conseguir los tres puntos mañana".

Sobre su lesión, ya pasada, Escudero ha lamentado estar tanto tiempo fuera pero ya mira al futuro: "Es verdad que ha sido un largo periodo de lesión, pero si estoy aquí ya es porque puedo competir al máximo, espero demostrarlo".

Por último, en cuanto a jugar como central o como carrilero, el vallisoletano le da igual la posición mientras esté en el campo: "Yo estoy preparado para jugar donde el míster decida, me da igual la posición. Mi intención es ayudar al máximo al equipo sea donde sea".