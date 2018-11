Nolito: "Teníamos el partido controlado y hemos ganado sufriendo"

Nolito fue el encargado de abrir el marcador ante el Akhisar, un gol que asegura le da confianza para seguir luchando. "Siempre me viene bien, a veces uno no pasa por su mejor época pero el sol sale todos los días, estoy muy contento por la victoria, el míster me está poniendo y yo sigo entrenando y a lo que me diga él", ha dicho en los medios del club.

En cuanto a su particular análisis del partido, el sanluqueño ha dicho: "Había que ganar pero en el segundo tiempo hemos sufrido bastante. Al final hemos conseguido los tres puntos y estamos contentos pero teníamos el partido controlado, en cualquier momento parece que iba a llegar el 0-3 pero hoy en día cualquiera te complica. Da igual cómo se llame el equipo, ellos han tenido sus oportunidades pero hemos ganado sufriendo".

Para el sevillista, la acción del penalti ha sido clave: "Son cosas que pasan en el fútbol. Son pequeños detalles, nos han metido el gol y luego el penalti, hemos tenido el partido controlado pero si te desconectas unos minutos... Al final nos hemos repuesto y hemos podido marcar de penalti".