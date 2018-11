El secreto mejor guardado de Caparrós: pasó las pruebas con el Betis

Sevillista hasta la médula, Joaquín Caparrós guardaba un secreto con celo y eso que ni siquiera llegó a suceder lo que en otros muchos casos, un paso por la cantera del otro equipo de la ciudad. Los cambios de acera a edades tempranas son moneda común, pero en el caso de Caparrós lo evitó su padre.

El director de fútbol del Sevilla lo reconocía en la charla que ha mantenido con Antoñito: "Esto no lo he contado nunca. El Betis tenía unos ojeadores que iban a los Salesianos. A dos o tres amigos y a mí nos dijeron de probar en Camas y me cogieron. Yo le dije a mi padre que el Betis quería firmarme, y mi padre dijo que no iba el Betis".

De hecho, tras conocer el interés del Betis, su padre hizo todo lo posible por llevarlo al Sevilla: "Él empezó a hacer las gestiones para hacer las pruebas en el Sevilla, las hice y me cogieron". Ahí nació una historia de amor que todavía dura.