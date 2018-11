André Silva: "Yo lo que quiero es ser feliz, y aquí en Sevilla soy feliz"

André Silva suma ya ocho goles en Liga, con el último ante el Valladolid el pasado domingo, el conjunto de Machín se aupaba como líder en solitario de la competición doméstica. El delantero portugués pasaba anoche por 'A balón parado' en la televisión oficial del club nervionense para dejar sus sensaciones tras sus primeros meses en el club. "Es una felicidad enorme, un orgullo para nosotros porque estamos los primeros y hay que disfrutarlo. Casi no da tiempo porque ahora tenemos la Europa League y tenemos que cambiar la mentalidad. Luego vendrá otro partido de LaLiga y las cosas pasan muy rápido", confesaba el luso.

Recordando cómo se dio su llegada al Sevilla, André Silva admitió que habló con Carriço antes de fichar y aunque se centra en el presente, habló de la posibilidad de continuar en el club: "Venir aquí no fue fácil porque yo quería jugar, el Milán tenía sus intereses y el Sevilla los suyos. Hablé con Carriço y me dijo cosas muy buenas. Todo el mundo sabe que el Sevilla es un equipo al que le gusta jugar la pelota. Yo lo que quiero es ser feliz y lo soy jugando al fútbol y sintiéndome parte del equipo. Aquí en Sevilla estoy feliz".

También fue cuestionado el '12' del Sevilla por el jugador de la plantilla que más le ha sorprendido. "Ya lo dije que el que más me ha sorprendido es Jesús Navas. No imaginaba que pudiera correr tanto hacia delante y atrás. No para y parece un niño con esa energía que tiene", admitió Silva, que también se deshizo en halagos hacia la afición: "Me hablaron mucho de la afición antes de venir aquí y tenía muchas expectativas. Yo vengo de la cantera del Oporto, que también tiene una afición muy caliente y estoy acostumbrado. Me encanta porque los jugadores lo sentimos y es diferente si están ahí apoyando o no, porque nos dan una energía muy grande".

De hecho, pese a llevar apenas cuatro meses en el club, el portugués ya se ha dado cuenta que el vestuario tiene mucha hambre: "En este equipo hay gente con muchas ganas de ganar. No les gusta perder ni un poquito. Sólo ganar, ganar y ganar. Cuando jugamos a cualquier cosa y uno le dice cualquier broma a otro de que ha perdido, a nadie le gusta".

Por último, Silva desgranó su mentalidad a la hora de afrontar los objetivos que se marca como futbolista: "No llevo muchos años jugando, pero no me pongo límites y busco dar lo mejor de mí y crecer. Es verdad que el talento da mucho, pero lo importante es el trabajo y la mentalidad. Hay gente que dice que no puede conseguir algo y ahí el 90% del camino ya está mal hecho. Lo primero que hay que hacer es pensar que se puede conseguir para poder hacerlo".