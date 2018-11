Carriço: "Seguimos dependiendo de nosotros"

Uno de los capitanes del Sevilla, Daniel Carriço, ha mostrado su descontento al término del partido por la derrota cosechada en Lieja. El jugador portugués ha destacado la dificultad del encuentro debido al gran trabajo defensivo realizado por el Standard, además de enfatizar el enfado generalizado del vestuario con la actuación del arbitral. Carriço también ha aprovechado para animar al equipo de cara al importante partido que tendrá el Sevilla ante el Alavés el próximo domingo.

Sobre el partido: "Creo que el equipo ha salido bien. Hemos controlado bien el primer tiempo con la pelota pero bueno, ellos se han replegado bien, estaban atentos con las marcas y lo hemos tenido difícil. Hemos tenido la del 'Mudo' y Wissam en el primer tiempo pero bueno. Después ellos han tenido la fortuna de la jugada del gol, ahí debemos ser mas contundentes y después con uno menos todo es mas difícil. Hemos dado la cara, lo hemos intentado hasta el final pero bueno. Quizás deberíamos de haber tenido más cabeza al final".

La actuación arbitral: "En el segundo tiempo con uno menos es complicado. El árbitro no nos ha ayudado pero tenemos que olvidar el trabajo del árbitro aunque es complicado. Tenemos que centrarnos en nosotros. Intentas no enfocarte en el árbitro pero al final te va perjudicando y te echa para atrás, aunque no sea fácil te tienes que olvidar de los árbitros".

El partido ante el Krasnodar: "Dependemos de nosotros, creemos en nuestra plantilla y jugando con nuestra afición en nuestro campo seguro que tenemos muchas posibilidades de pasar".

Al Sevilla le cuesta ganar fuera de casa en la Europa League: "Es normal, un partido en Europa no es fácil, sobre todo fuera de casa, nos han estudiado bien, sabían cómo jugábamos nosotros, se ha replegado bien y han tenido efectividad".

La derrota ha sido dura para el vestuario: "No nos puede afectar esto, es normal que a lo largo de la temporada perdamos partidos. No ha sido nuestro mejor partido pero tampoco el peor. El domingo tenemos la oportunidad de volver a la victoria".