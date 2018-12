Machín: "Vamos a pelear LaLiga"

El partido del próximo fin de semana contra el Valencia es otro de los aspectos que ha tratado Pablo Machín durante su rueda de prensa en la Ciudad de los Niños de San Juan de Dios. Un partido que en la capital del Turia consideran vital para las aspiraciones europeas de su equipo y a por el que irán a muerte ante un rival directo como el Sevilla, que actualmente es segundo en la tabla. "Ilusión toda la del mundo y no hay cambio de discurso. Tengo que hacer un equipo competitivo y ganar el máximo número de partidos. Hoy estamos en la parte alta de la clasificación. No estamos llamados a ganar LaLiga, pero la vamos a pelear. Nos intentaremos acercar lo más posible arriba. El objetivo es estar en Europa y si es posible en Champions. Es difícil porque hay tres puestos que siendo objetivos están adjudicados. Por el cuarto peleamos muchos. El mal menor es entrar en Europa League".

Y ante el Valencia, contará Pablo Machín con las bajas por lesión de Jesús Navas y Aleix Vidal, a la espera de conocer cómo evoluciona un Pablo Sarabia que este martes se entrenó "al margen" y que para el Villanovense "es duda". "Siempre afecta. Haces una plantilla equilibrada y no piensas que en esos dos jugadores por puesto vas a tener una lesión. Vamos a tener que competir varios partidos sin ninguno de los carrileros titulares. Esto afecta, pero el equipo ha demostrado que el equipo se sabe sobreponer. No es que no lo vayamos a notar, pero lo podemos subsanar".

Por último, el técnico del Sevilla fue cuestionado por el Balón de Oro y la designación del madridista Luka Modric: "Desconozco cuál es el criterio para nombrar mejor jugador. Sé que hay unas votaciones. Si me preguntas quién es el mejor del mundo, seguramente no te diría Modric, es un gran jugador, pero no el más determinante. También es bueno oxigenar y que no ganen siempre los mismos. Desde mi criterio hay jugadores mejores que Modric".