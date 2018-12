La peña de Pablo Machín que quiere que pierda el domingo

"Ha llegado el día. Estaba marcado en el calendario", señala Guillem al otro lado del teléfono. Es miembro de la Peña Pablo Machín de Girona. Y como aficionado gironí, en el partido del domingo irá contra el entrenador que da nombre a su agrupación. "Esperamos que pierda el domingo, pero que después le vaya muy bien con el Sevilla, que está haciendo muy buena temporada", cuenta Guillem quien se alegró de la victoria nervionense sobre el Krasnodar en la Europa League: "Nosotros somos aficionados del Girona, queremos que gane el Girona siempre, pero estamos orgullosos por la trayectoria de Pablo en el Sevilla. Él y su equipo de trabajo llegaron llegaron cuando el equipo estaba en Segunda y de la nada llevaron al equipo a Primera división", explica.

Estos días, al móvil de Machín llegará algún que otro mensaje desde la ciudad catalana: "Aún no le hemos mandado ningún mensaje, pero seguro que alguno va a caer. Esperemos que se porte bien, que se acuerde de su tiempo aquí".

La relación con el entrenador soriano del Sevilla sigue siendo buena y el cambio de nombre es algo inviable. "No vamos a cambiar el nombre. Ni lo hemos planteado siquiera. Tenemos ya 70 socios y estamos bien. Hay peñas con nombres de antiguos jugadores o directivos. Machín llegó en un momento malo para el club y nos llevó a Primera. Mientras haya gente que quiera la peña se seguirá llamando así. Con nosotros tiene un trato excelente. Lo visitaron varios miembros de la peña, que estuvieron con él por el Pizjuán el fin de semana del partido contra el Huesca. Comieron juntos y demostró que sigue siendo una persona humilde", subraya.

En Girona está sorprendiendo el buen rendimiento del Sevilla con Machín: "Está teniendo una trayectoria que yo diría que es sorprendente, porque llega a un equipo nuevo, con muchos fichajes y muchos cambios y ha llegado a ir líder varias jornadas".

Pese a la gran temporada que completó el Girona el curso pasado, Eusebio mejora los números en el segundo año en Primera. Y lo ha hecho amoldándose al sistema de tres centrales del soriano. "Este es un año difícil, por el cambio de entrenador. El nuevo cuerpo técnico empezó regular, pero se ha encauzado. Está jugando con el esquema de Machín y eso le honra porque demuestra que es flexible. Estamos disfrutando. A Eusebio no lo conocemos aún, tenemos pendiente hacerlo. Nosotros hacemos un concurso de acertar alineaciones y cuando termina la primera vuelta hacemos una cena y esperamos contar con él para mantener lo que hicimos con Pablo y seguir con todos los técnicos que haya", subraya Guillem, que entiende que Machín quisiera llevarse a jugadores como Juanpe o Portu: "Habrá gente a la que le pueda molestar, pero yo creo que es ley de vida. Si viene una empresa superior y hay un trabajador de confianza que quiere es normal cambiar. No me molestó que tocara a jugadores del Girona. Hay gente para todo".